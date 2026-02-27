BIST 13.718
Selim İmamoğlu'na izin çıkmadı! Dilek İmamoğlu'ndan karara tepki

Ekrem-Dilek İmamoğlu çiftinin büyük oğlu Selim İmamoğlu'na bilimsel sunum için yurt dışına çıkış izni verilmemesine Dilek Kaya İmamoğlu tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu’nun, Alman Fizik Derneği tarafından Dresden Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen bilimsel toplantıya yaptığı katılım başvurusu kabul edildi. Ancak mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırmayarak talebi reddetti.

Dilek Kaya İmamoğlu karara tepki gösterdi. "Bir gencin bilimi konuşacağı, ülkesini temsil edeceği bir platforma katılmasının engellenmesi; ne adalettir ne vicdandır" ifadesini kullanan İmamoğlu şöyle devam etti:

Bu durum yalnızca bir aileye değil, bilime, emeğe ve geleceğe vurulan açık bir darbedir. Siyasi hırsların, bir gencin akademik geleceğinin önüne geçmesi kabul edilemez.

Evlatlarımızın hayalleri, siyasi hırslarınızdan daha büyüktür. Bu haksızlık yalnızca Selim’in değil; bu ülkede emeğiyle bir yere gelmek isteyen her gencin önüne örülen bir duvardır. O duvarları mutlaka yıkacağız. Bilimin ve aklın yolundan asla dönmeyeceğiz.

