Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılı ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 33'ncü aya taşımıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2026 yılı ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının yüzde 8,1 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yılmaz, gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranının ise geçen yılın aynı ayına kıyasla 1'er puan gerileyerek sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 11 seviyesine düştüğünü ifade etti.

Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir. 2026 yılı Ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 33'ncü aya taşımıştır. Gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranı geçen senenin aynı ayına göre 1'er puan azalarak sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 11 olmuştur.

Sosyal ve ekonomik refah artışının temel unsurlarından olan istihdam artışını desteklemek amacıyla, bir yandan emek yoğun sektörlerdeki istihdamı gözetiyor, diğer taraftan istihdamın niteliğini artırmak için yeni programları hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Potansiyel işgücünün ekonomiye aktif katılımını teşvik etmek, gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmak, üretim odaklı becerilerini geliştirmek ve böylece genç istihdamını artırmak amacıyla Gençlerin Üretim Çağı (GÜÇ) programını hayata geçiriyoruz. Firmalarımızın finansmana erişimlerini artırmak, yatırım ve istihdamı desteklemek amacıyla yeni destek programlarını uygulamaya alıyoruz.

Bu kapsamda tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya yükselttik, destek kapsamına büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Ayrıca imalat sanayimizde özellikle KOBİ'lerimize yönelik 100 milyar lira büyüklükte yeni bir finansman programı başlattık. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı politikalarımız ile dengeli büyüme ve istikrarı güçlendirme perspektifi içinde sosyal refahı kalıcı bir şekilde artırmayı amaçlıyoruz."

