Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı

Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı

Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı. Bu yöne giden araçlar, Ulaş ilçesi girişinde bekletildi.

Kentte dünden başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde etkili oldu. Tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunda ulaşım aksadı. Trafik ekipleri, Ulaş ilçesi girişinde araçların geçişine izin vermedi.

Başta yolcu otobüsleri olmak üzere özellikle ağır tonajlı araçlar, ilçe girişinde bekletildi. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Malatya yönüne gidecek araçların bir kısmı yeniden Sivas kent merkezine yönlendirildi.

Karayolları ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

