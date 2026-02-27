BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

Bakan Murat Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' uzatıldı başvuran herkese hibe var

Esma Gül Özen - Muhabir
Esma Gül Özen - Muhabir [email protected]
Bakan Murat Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' uzatıldı başvuran herkese hibe var

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İstanbul’da yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasında önemli bir adım atıldı. Genelgeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kurum, İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımın hayata geçirildiğini belirtti. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında konutlar için 1 milyon 875 bin TL, işyerleri ve alan bazlı dönüşüm için 1 milyon TL finansman desteği sağlanıyor.

Abone ol

31 Aralık 2026’ya kadar evini ya da iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Böylece ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi uzun süren prosedürler nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Genelgeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kurum, İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımın hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik.

-Hazırladığımız genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.
-Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek.
-2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak."

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK MİTARLARI

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında konutlar için 1 milyon 875 bin TL, işyerleri ve alan bazlı dönüşüm için 1 milyon TL finansman desteği sağlanıyor.

KONUT

Hibe Desteği: 875 bin TL (devlet tarafından karşılıksız verilen yardım).
Kredi İmkanı: 875 bin TL faizsiz kredi.
Taşınma Yardımı: Ek olarak 125 bin TL nakit destek.

İŞYERİ

Hibe Desteği: 437 bin 500 TL (devlet tarafından karşılıksız verilen yardım).
Kredi İmkanı: 437 bin 500 TL faizsiz kredi.
Taşınma Yardımı: Ek olarak 125 bin TL nakit destek.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Hibe desteği 875 bin TL
Taşınma desteği: 125 bin TL

ÖNCEKİ HABERLER
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Arda Güler'in özel notlu doğum günü pastasına bakın
Arda Güler'in özel notlu doğum günü pastasına bakın
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden trafiğe açıldı...
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden trafiğe açıldı...
İçişleri Bakanlığı’ndan sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor
İçişleri Bakanlığı’ndan sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor
Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi! Dünyada yaklaşık 200 kişide rastlanıyordu...
Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi! Dünyada yaklaşık 200 kişide rastlanıyordu...
Adem Amca'nın kadim dostu Yaren Leylek 15. yılda da göçüp geldi
Adem Amca'nın kadim dostu Yaren Leylek 15. yılda da göçüp geldi
Hollanda basını Hollanda'da bulunan Türk ve Fransız savaş gemilerini karşılaştırdı
Hollanda basını Hollanda'da bulunan Türk ve Fransız savaş gemilerini karşılaştırdı
Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Garanti BBVA'dan ve IVECO finansal hizmetler işbirliği...
Garanti BBVA'dan ve IVECO finansal hizmetler işbirliği...
TEPAV: Aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 oldu
TEPAV: Aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 oldu
Öcalan gerçekte ne istiyor? 2. Cumhuriyet tarifi ve milliyet detayı var kendisi için ise...
Öcalan gerçekte ne istiyor? 2. Cumhuriyet tarifi ve milliyet detayı var kendisi için ise...
Zehra Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçen anneden açıklama! Aldığı paralarla ne yapacak?
Zehra Kınık hakkındaki şikayetinden vazgeçen anneden açıklama! Aldığı paralarla ne yapacak?