Bakan Murat Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' uzatıldı başvuran herkese hibe var

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile İstanbul’da yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasında önemli bir adım atıldı. Genelgeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kurum, İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımın hayata geçirildiğini belirtti. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında konutlar için 1 milyon 875 bin TL, işyerleri ve alan bazlı dönüşüm için 1 milyon TL finansman desteği sağlanıyor.

31 Aralık 2026’ya kadar evini ya da iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar kampanyadan faydalanabilecek. Böylece ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi uzun süren prosedürler nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Genelgeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kurum, İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımın hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik.

-Hazırladığımız genelge Resmi Gazete’de yayımlandı.

-Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek.

-2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak."

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK MİTARLARI

Yarısı Bizden kampanyası kapsamında konutlar için 1 milyon 875 bin TL, işyerleri ve alan bazlı dönüşüm için 1 milyon TL finansman desteği sağlanıyor.

KONUT

Hibe Desteği: 875 bin TL (devlet tarafından karşılıksız verilen yardım).

Kredi İmkanı: 875 bin TL faizsiz kredi.

Taşınma Yardımı: Ek olarak 125 bin TL nakit destek.

İŞYERİ

Hibe Desteği: 437 bin 500 TL (devlet tarafından karşılıksız verilen yardım).

Kredi İmkanı: 437 bin 500 TL faizsiz kredi.

Taşınma Yardımı: Ek olarak 125 bin TL nakit destek.



ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Hibe desteği 875 bin TL

Taşınma desteği: 125 bin TL