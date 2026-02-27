İçişleri Bakanlığı’ndan sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor

İçişleri Bakanlığı, beklenen kar yağışı, sağanak ve fırtına nedeniyle birçok il için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yoğun kar, sel, buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

İçişleri Bakanlığı, beklenen kar, sağanak ve fırtına koşulları nedeniyle bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yaptı. Bakanlık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine dayanarak uyarının geçerli olduğu illeri açıkladı. Buna göre, Samsun’un doğusu ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı bölgelerinde bugün sağanak yağış bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güney kesimlerinde beklenen yağışın, kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağmur şeklinde başlayacak yağışın, her iki ilin kuzeyinin yüksek kesimleriyle Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Tokat'ın merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki kar yağışının, Kars, Ardahan ve Ağrı ile Iğdır'ın batısında yoğun olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de kuzeyli kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, Kahramanmaraş ve Mersin'in kuzey ve batı ilçeleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskını, çatı uçması ile ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması isteniyor.