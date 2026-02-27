TEPAV: Aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 oldu

TEPAV’ın Şubat 2026 Gıda Fiyat Endeksi’ne göre aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 ile son iki yılın en yüksek düzeyine çıktı. Artışta taze sebze-meyve ile süt ürünlerindeki fiyat yükselişleri belirleyici oldu; kaşar peyniri, tereyağı ve ayran öne çıktı. Lahana, portakal ve kivide düşüş görüldü. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 33,8 hesaplandı.

TEPAV’ın (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) yayımladığı Şubat 2026 Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) bülteni, gıda fiyatlarında son dönemin en sert aylık artışına işaret etti. Buna göre 1-25 Şubat 2026 döneminde hesaplanan aylık gıda enflasyonu yüzde 6,74 oldu. TEPAV, bu artışın son iki yılın en yüksek aylık gıda enflasyonu olduğunu vurguladı.

TAZE MEYVE-SEBZEDE SERT ARTIŞLAR

TEGE hesaplamalarına göre şubat ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyat hareketleri belirginleşti. Bu grupta fiyatı en hızlı gerileyen ürünler lahana, portakal ve kivi olurken; fiyatı en hızlı artan ürünler diğer taze biber çeşitleri, çarliston biber ve kabak olarak sıralandı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE YÜKSELİŞ ÖNE ÇIKTI

Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise fiyat artışlarının özellikle süt ve süt ürünlerinde yoğunlaştığı görüldü. Şubat ayında en yüksek artış kaşar peyniri, tereyağı ve ayran kalemlerinde gerçekleşti. Buna karşılık baharat, ayçiçek yağı ve konserve balık fiyatlarında düşüş tespit edildi.

TEPAV hesaplamaları, yıllık gıda enflasyonunun Şubat 2026 itibarıyla TEGE göstergesinde yüzde 33,8 düzeyinde oluştuğunu ortaya koydu.

KKTC’DE GIDA ENFLASYONU YENİDEN 2’NİN ALTINA İNDİ

TEPAV’ın Kuzey Kıbrıs için hazırladığı KKTC-TEGE göstergesine göre ise 1-25 Şubat 2026 döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 1,24 olarak hesaplandı. Bültende bu oranla KKTC’de gıda enflasyonunun yeniden yüzde 2’nin altına gerilediği belirtildi.