Mahkemeden Gürsel Tekin’in görevine devam kararı

CHP İstanbul 38. olağan kongresinin iptali talebiyle açılan dava 15 Mayıs 2026’ya ertelendi. Mahkeme, mevcut İl Başkanı Gürsel Tekin ve ekibinin görevine devam etmesine karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı için açılan iptal davasını 15 Mayıs’a erteleyerek, Gürsel Tekin’in görevine devam etmesini onayladı.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan dava 15 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

Mahkeme tarafından görevlendirilen heyette Gürsel Tekin ile Zeki Şen ve Erkan Narsap yer alıyor.

