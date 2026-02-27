Avcılar'da 2 metrobüs çarpıştı: Yaralılar var

Avcılar’daki İBB Sosyal Tesisleri durağında iki metrobüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.Abone ol
Kaza saat 10.30 civarında meydana geldi. Durağa yaklaşan iki metrobüsün takip mesafesini koruyamaması sonucu arkadaki araç öndeki metrobüse çarptı. Kazada araçlardakiler panik yaşarken, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan 2 sürücü polis merkezine götürüldü.