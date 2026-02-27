Koçfinans'tan 2 milyar lirayı aşan yeni VDMK ihracı

Koçfinans, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) işbirliğiyle gerçekleştirdiği 2 milyar lirayı aşan dördüncü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını başarıyla tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatırımcılardan gelen güçlü talep doğrultusunda sonuçlanan işlemle şirket, sermaye piyasalarındaki etkin konumunu güçlendirdi.

Taşıt kredilerinden oluşan varlık havuzunun menkul kıymetleştirilmesiyle Koçfinans'ın bilançosundaki likidite ve kaynak çeşitliliği artırılırken, sürdürülebilir büyüme stratejisi de desteklendi. Yapı sayesinde fonlama maliyetlerinin etkin yönetimi sağlanırken, yatırımcılara güçlü nakit akışına dayalı, öngörülebilir ve cazip bir yatırım alternatifi sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı, varlığa dayalı menkul kıymet ihracıyla sermaye piyasalarındaki varlıklarını istikrarlı şekilde çeşitlendirip büyütttüklerini belirtti.

Kitapçı, bu modelin, şirkete esnek bilanço yönetimi sağlarken, yatırımcılar için de değer yarattığını vurguladı.