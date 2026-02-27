BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
EKONOMİ

Türkiye'nin kredi notu arttı Mehmet Şimşek'ten açıklama

Türkiye'nin kredi notu arttı Mehmet Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Rating and Investment Information'ın (R&I), Türkiye'nin kredi notunu artırmasına ilişkin "Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, R&I'ın, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltmesini, not görünümünü ise "durağan" olarak teyit etmesini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Makroekonomik istikrar odaklı politikalarımız sayesinde ülkemizin kredi notundaki artışlar devam ediyor. Kredi derecelendirme kuruluşu R&I, 8 yıl sonra Türkiye'nin kredi notunu artırdı."

