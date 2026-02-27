PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeni fotoğrafı paylaşıldı

Bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’da çekilen yeni bir fotoğrafı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ilk kez paylaşıldı.

Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’nin silah bırakma ve fesih çağrısının yıl dönümü dolayısıyla yeni bir mesaj yayımlandı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), mesajla ilgili Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

150 yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı etkinlik saat 11.15’te başladı. Bölücü terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın son haline ait fotoğraf basın toplantısında yayımlandı.

Hatimoğulları ve Bakırhan’ın konuşmalarının ardından İmralı metni hem Kürtçe hem Türkçe okudu.

İşte Öcalan'ın son hali: