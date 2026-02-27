BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  SAĞLIK

6 Yıllık karanlık kornea nakliyle aydınlandı! Bir organ yeni bir hayat

Altı yıl boyunca görme kaybı nedeniyle zor bir yaşam süreci geçiren 75 yaşındaki Huriye Sarıoğlu, Medipol Sağlık Grubu’nda gerçekleştirilen kornea nakli ameliyatıyla yeniden görmeye başladı. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından yapılan başarılı operasyon, hastanın günlük hayatına bağımsız şekilde devam edebilmesini sağladı. Sarıoğlu, “Bir organ, bir hayat demek. Ben bugün görebiliyorsam bu bağışlar sayesinde” dedi.

Abone ol

Uzun yıllar görme kaybı nedeniyle günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen 75 yaşındaki Huriye Sarıoğlu, Medipol Sağlık Grubu’nda yapılan kornea nakli ameliyatı sayesinde yeniden görmeye başladı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, hastanın her iki gözünde ciddi görme kaybı bulunduğunu, uygulanan cerrahi müdahale ile yaşam kalitesinin büyük ölçüde yükseldiğini söyledi.

“KORNEANIN SADECE HASTALIKLI BÖLGESİNİ DEĞİŞTİRDİK”

Hastanın tıbbi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Yıldırım, “Huriye hanım daha önce her iki gözünden katarakt ameliyatı geçirmişti. Ancak sonrasında korneanın endotel yetmezliği olarak adlandırdığımız hastalık nedeniyle ciddi bir görme kaybı yaşamaya başladı. Korneanın iç kısmında saydamlığı sağlayan hücreler işlevini yitirdiği için gözün saydam tabakası bulanıklaştı ve görme büyük ölçüde azaldı. Yakınları koluna girerek hastaneye getirmek zorunda kalıyordu. Günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişti. Yaptığımız ameliyatla korneanın yalnızca hastalıklı iç tabakasını değiştirerek görmesini yeniden kazandırdık. Şu anda sağ gözüyle oldukça iyi görüyor, sol gözü için de ameliyat planlamasını sürdürüyoruz” diye konuştu.

6 Yıllık karanlık kornea nakliyle aydınlandı! Bir organ yeni bir hayat - Resim: 0

ORGAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIYOR

Organ ve doku bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Korneaya bağlı görme kayıplarının tedavisinde kornea nakilleri çok etkin bir yöntemdir. Ülkemizde bu ameliyatları en modern tekniklerle başarıyla uygulayabiliyoruz. Cerrahi tecrübemiz oldukça yüksek. Korneanın tamamını değil, yalnızca bozulmuş tabakasını değiştirerek hastalarımızı kısa sürede sağlıklarına kavuşturabiliyoruz. Ancak bunun sürdürülebilmesi için organ ve doku bağışının yaygınlaşması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

6 Yıllık karanlık kornea nakliyle aydınlandı! Bir organ yeni bir hayat - Resim: 1

“YENİDEN IŞIĞA KAVUŞTUM”

Başarılı operasyonun ardından yeniden görmeye başlayan Huriye Sarıoğlu ise yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı: “Gözümdeki kornea tabakasının bozulması sonucu yaklaşık 6 yıldır görmüyordum. Bu süreçte çok zor günler geçirdim, ciddi psikolojik sıkıntılar yaşadım. Tavsiye üzerine Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’a geldik. Yapılan ameliyatla yeniden ışığa kavuştum. Bugün çok mutluyum, adeta hayata yeniden geldim. Bir organ, bir hayat demek. Ben bugün görebiliyorsam bu bağışlar sayesinde. Herkesten organ ve kornea bağışına duyarlı olmasını istiyorum. Umarım sesimizi duyurabiliriz”

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya merkezli operasyon! Kredi kartı dolandırıcılığı kapsamında 4 zanlı yakalandı
Amasya merkezli operasyon! Kredi kartı dolandırıcılığı kapsamında 4 zanlı yakalandı
Bakan Gürlek'ten 81 ile talimat gitti! 6 ayda bir zorunlu olacak
Bakan Gürlek'ten 81 ile talimat gitti! 6 ayda bir zorunlu olacak
İnternet abonelerinin dikkatine! İnternet fiyatlarına zam geliyor
İnternet abonelerinin dikkatine! İnternet fiyatlarına zam geliyor
Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda
Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda
Motorinin litre fiyatı rekor kırdı! Bu kez benzine bakın ne kadar zam geliyor
Motorinin litre fiyatı rekor kırdı! Bu kez benzine bakın ne kadar zam geliyor
Sivas-Malatya kara yolunda kar ulaşımı kapattı
Sivas-Malatya kara yolunda kar ulaşımı kapattı
Uzman isim açıkladı! Pakistan-Afganistan savaşı uzarsa altın ve gümüşü tutamazsınız
Uzman isim açıkladı! Pakistan-Afganistan savaşı uzarsa altın ve gümüşü tutamazsınız
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Bakanlık düğmeye bastı! Okullarda yeni uygulama başlıyor
Bakanlık düğmeye bastı! Okullarda yeni uygulama başlıyor
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı...
Ege Yapı GYO'nun Kekliktepe projesinde 120 aya varan ödeme seçenekleri
Ege Yapı GYO'nun Kekliktepe projesinde 120 aya varan ödeme seçenekleri
ABD'li Rubin'den büyük küstahlık! "Hatay" önerisine tepki üstüne tepki yağdı
ABD'li Rubin'den büyük küstahlık! "Hatay" önerisine tepki üstüne tepki yağdı