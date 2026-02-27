Ege Yapı GYO'nun Kekliktepe projesinde 120 aya varan ödeme seçenekleri

Ege Yapı GYO'nun İzmir'in Urla ilçesine bağlı Kekliktepe'de hayata geçirdiği Ege Yapı Kekliktepe projesinde satışlarda son aşamaya gelindi. Projede, kişiye özel ödeme planlarının yanı sıra 60 ay sıfır faiz ve 120 aya varan vade seçenekleri sunuluyor

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 73 müstakil villadan yalnızca 15'i alıcılarını beklerken, projede teslim sürecinin bahar sonunda başlaması planlanıyor.

Yatay mimari anlayışı ve doğayla bütünleşen yaşam kurgusuyla tasarlanan projede, özel havuzlu ve geniş bahçeli villalar öne çıkıyor. Tek katlı mimariye sahip konutlar, 370 metrekareden 500 metrekareye uzanan yaşam alanları ve 5+1, 6+1 ile 7+1 plan seçenekleri sunuyor. Yaklaşık 1000 metrekareye varan özel bahçeler ve her villaya ait yüzme havuzları, müstakil yaşamı modern konforla bir araya getiriyor.

Çeşme'nin yazlık dinamizmiyle İzmir merkezinin şehir yaşamını aynı lokasyonda buluşturan proje, Urla merkeze 5 dakika, Çeşme ve Alsancak'a ise yaklaşık 25-30 dakika mesafede yer alıyor. Bu konum, kullanıcılara yılın 12 ayı boyunca iki ayrı ev ihtiyacı olmadan dengeli bir yaşam imkanı sağlıyor.

Teslime yaklaşan projede, villa sahibi olanlar için kısa vadede değer artışı potansiyeli öne çıkıyor. Bölgedeki arsa ve konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra bitmiş proje avantajıyla yüzde 30-35 bandında değer artışı öngörülüyor. Projede, kişiye özel ödeme planlarının yanı sıra 60 ay sıfır faiz ve 120 aya varan vade seçenekleri sunuluyor.

Sıfır atık altyapısı, gri su arıtma sistemi, güneş enerjisi panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve A sınıfı enerji verimliliğiyle tasarlanan projede, sürdürülebilirlik ön planda tutuluyor. Açık ve kapalı yüzme havuzları, SPA ve fitness alanları, tenis kortları, sanat atölyeleri, çocuk oyun alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle proje, bahar aylarında yaşama hazır hale gelecek. Proje, Urla'da müstakil yaşam arayışında olanlara hem yaşam hem yatırım açısından fırsat sunuyor.

"Ayrışan bir yaşam modeli sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, Ege Yapı Kekliktepe'nin yalnızca bir konut projesi olmadığını, altyapısı tamamlanmış ve doğayla uyumlu mimarisiyle Urla'da ayrışan bir yaşam modeli sunduğunu belirtti.

Güneş, projeyi tercih edenlerin doğanın içinde sakin ve güvenli bir çevrede ailesiyle kaliteli zaman geçirmek isteyen bilinçli bir topluluktan oluştuğunu aktararak, "Satışların son aşamasına gelinmesiyle bu yaşam yapısı büyük ölçüde şekillenmiş durumda. Bahar sonunda yaşamın başlamasıyla Kekliktepe'de bu model fiilen hayata geçecek." ifadelerini kullandı.