Amasya merkezli operasyon! Kredi kartı dolandırıcılığı kapsamında 4 zanlı yakalandı

Amasya merkezli 3 ilde kredi kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla çalışma yürüttü.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu kredi kartlarını kopyalama yöntemiyle 4 kişiyi 2 milyon 121 bin 799 lira dolandıran U.U, E.Ü, Z.Ş. ve T.Ü. İstanbul ve Ankara'da yakalandıktan sonra Amasya'ya getirildi.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 9 cep telefonu, 6 banka kartı, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, 4 sim kart, USB bellek, e-imza cihazı, hafıza kartı ile 52 bin 400 lira ele geçirildi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ü. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, U.U, E.Ü. ve Z.Ş. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan U.U'nun 8 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 24 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Polisin zanlıları yakalama anına ilişkin görüntü de basınla paylaşıldı.

