Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı...

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Şahinbey, Şehitkamil, Araban ve Oğuzeli ilçelerinde 11 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.


Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda, 1 kilogram reçine esrar, 317 gram sentetik uyuşturucu, 5 bin 543 sentetik hap, 14 fişek, 7 cep telefonu, 8 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı tutuklandı.

