Motorinin litre fiyatı rekor kırdı! Bu kez benzine bakın ne kadar zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ediyor. Motorine yapılan zamın ardından bu kez de benzinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1,11 lira artış yansıtılması öngörülüyor.

İRAN- ABD geriliminin ardından Pakistan - Afganistan arasında çıkan savaş doları fırlatırken, akaryakıt fiyatalarına da yansıdı. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına yüzde 4,16 oranında zam gelmiş ve motorinin litre fiyatı birçok şehirde 60 liranın üzerine çıkmıştı. Rekor zamla motorin tarihinde ilk kez 60 lirayı aşmıştı.

GECE BENZİNE ZAM VAR
Motorinin ardından bu kez benzin fiyatlarına zam var. Zam bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak ve cumartesi günü itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Benzinin litre fiyatına yapılacak zam 1,11 lira olacak. 

PETROL FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Dün 72,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,01 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 71,22 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,66 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran'ın nükleer görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve bunun da arz endişelerini sürdürmesi etkili oluyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
Benzine gece yarısı gelecek olan 1 lira 11 kuruşluk zam öncesinde motorin, benzin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası :Benzin: 57.27 lira
Motorin: 60.37 lira , LPG: 30.29 lira

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 57,11 lira
Motorin: 60.21 lira, LPG: 29,69 lira

Ankara: Benzin: 58,21 lira
Motorin: 61.47 lira, LPG: 30,17 lira

İzmir: Benzin: 58,49 lira
Motorin: 61,74 lira, LPG: 30,09 lira

