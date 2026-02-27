Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan mobilden müşteri olanlara özel avantajlı getiri oranları
Türkiye Finans Katılım Bankası, Günlük Hesap kapsamında Türkiye Finans Mobil'den yeni müşteri olanlara yüzde 44'e varan getiri oranı ve yüzde 15 stopaj avantajı sağlıyor.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı ilkelerine dayalı Günlük Hesap'ta, ihtiyaç anında vade bozulmazken, mobilden müşteri olanlara özel avantajlı getiri oranları sunuluyor.
Türkiye Finans Mobil üzerinden yeni müşteri olanlara özel sunulan kampanya kapsamında, yüzde 44'e varan getiri oranı ve yüzde 15 stopaj avantajıyla tasarruflar katılım finans ilkelerine uygun olarak değerlendiriliyor.
Türkiye Finans Katılım Bankası müşterileri aynı zamanda temel bankacılık hizmetlerinden de masrafsız şekilde yararlanabiliyor.
Bankaya, Türkiye Finans Mobil uygulaması veya bankanın internet sitesi üzerinden müşteri olunabiliyor.