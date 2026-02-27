BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan mobilden müşteri olanlara özel avantajlı getiri oranları

Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan mobilden müşteri olanlara özel avantajlı getiri oranları

Türkiye Finans Katılım Bankası, Günlük Hesap kapsamında Türkiye Finans Mobil'den yeni müşteri olanlara yüzde 44'e varan getiri oranı ve yüzde 15 stopaj avantajı sağlıyor.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığı ilkelerine dayalı Günlük Hesap'ta, ihtiyaç anında vade bozulmazken, mobilden müşteri olanlara özel avantajlı getiri oranları sunuluyor.

Türkiye Finans Mobil üzerinden yeni müşteri olanlara özel sunulan kampanya kapsamında, yüzde 44'e varan getiri oranı ve yüzde 15 stopaj avantajıyla tasarruflar katılım finans ilkelerine uygun olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Finans Katılım Bankası müşterileri aynı zamanda temel bankacılık hizmetlerinden de masrafsız şekilde yararlanabiliyor.

Bankaya, Türkiye Finans Mobil uygulaması veya bankanın internet sitesi üzerinden müşteri olunabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti 28 Şubat programı düzenleyecek
AK Parti 28 Şubat programı düzenleyecek
Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır 2 bin 100 adet
Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır 2 bin 100 adet
Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yurt dışında yakalanan 41 suçlu Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Yurt dışında yakalanan 41 suçlu Türkiye'ye getirildi
Abdullah Öcalan ne diyecek? Bugün yapacağı çağrıda terörist detayı...
Abdullah Öcalan ne diyecek? Bugün yapacağı çağrıda terörist detayı...
Logo Ödeme faaliyet izni sürecini tamamladı
Logo Ödeme faaliyet izni sürecini tamamladı
İran'dan Afganistan ve Pakistan'a diyalog çağrısı
İran'dan Afganistan ve Pakistan'a diyalog çağrısı
Yeni trafik cezaları! İki kez kırmızı ışıkta geçmek 10 bin lira, hız sınırı cezaları uçuk
Yeni trafik cezaları! İki kez kırmızı ışıkta geçmek 10 bin lira, hız sınırı cezaları uçuk
Okullar tatil edildi valiliklerin kar tatili kararı aldığı illerin listesi
Okullar tatil edildi valiliklerin kar tatili kararı aldığı illerin listesi
Özlem Çerçioğlu Özgür Özel ile olan görüşmeyi anlattı: Hiç tepki vermedi
Özlem Çerçioğlu Özgür Özel ile olan görüşmeyi anlattı: Hiç tepki vermedi
Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli nedeniyle 3 kişi yaralandı
Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli nedeniyle 3 kişi yaralandı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak