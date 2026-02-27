BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  SPOR

Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Abone ol

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor'un 30 puanı bulunuyor.

İç sahada 21 puan kazanan Kocaeli temsilcisi, taraftarının desteğiyle Beşiktaş karşısında da puan almaya çalışacak.

Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve sarı kart cezalısı Massadio Haidara, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan kaleci Aleksandar Jovanovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Öcalan ne diyecek? Bugün yapacağı çağrıda terörist detayı...
Abdullah Öcalan ne diyecek? Bugün yapacağı çağrıda terörist detayı...
Logo Ödeme faaliyet izni sürecini tamamladı
Logo Ödeme faaliyet izni sürecini tamamladı
İran'dan Afganistan ve Pakistan'a diyalog çağrısı
İran'dan Afganistan ve Pakistan'a diyalog çağrısı
Yeni trafik cezaları! İki kez kırmızı ışıkta geçmek 10 bin lira, hız sınırı cezaları uçuk
Yeni trafik cezaları! İki kez kırmızı ışıkta geçmek 10 bin lira, hız sınırı cezaları uçuk
Okullar tatil edildi valiliklerin kar tatili kararı aldığı illerin listesi
Okullar tatil edildi valiliklerin kar tatili kararı aldığı illerin listesi
Özlem Çerçioğlu Özgür Özel ile olan görüşmeyi anlattı: Hiç tepki vermedi
Özlem Çerçioğlu Özgür Özel ile olan görüşmeyi anlattı: Hiç tepki vermedi
Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli nedeniyle 3 kişi yaralandı
Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli nedeniyle 3 kişi yaralandı
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak
Eyüpspor, Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak
Çorum'da şizofreni hastası, anne ve anneannesini rehin aldı
Çorum'da şizofreni hastası, anne ve anneannesini rehin aldı
THY'den yeni uygulama: Uçuşta ikram almayanlar için bağış
THY'den yeni uygulama: Uçuşta ikram almayanlar için bağış
Ankara toplantısı sonrası olay kulis! "CHP'den 9 milletvekili ihraç edilecek"
Ankara toplantısı sonrası olay kulis! "CHP'den 9 milletvekili ihraç edilecek"
Resmi Gazete'te yayımlandı: Türkiye ile Vatikan arasında işbirliği
Resmi Gazete'te yayımlandı: Türkiye ile Vatikan arasında işbirliği