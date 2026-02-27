Yumurta satışında yeni dönem: Haftalık üst sınır 2 bin 100 adet

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemesiyle, doğrudan satışta haftalık yumurta limiti 1500’den 2 bin 100 adede çıkarıldı.

Küçük üretici tanımı 350 kanatlı hayvana kadar genişletilirken, yumurtaların en geç 28 gün içinde tüketiciye ulaştırılması şartı korundu.

Birincil üretim yapan gıda işletmecilerinin doğrudan satışına ilişkin yumurta limitleri yeniden düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Küçük Miktarlardaki Yumurtanın Doğrudan Arzına Dair Yönetmelikte Değişiklik” ile haftalık satış sınırı artırıldı.

HAFTADA EN FAZLA 2 BİN 100 ADET

Yeni düzenlemeye göre, bir hayvancılık işletmesinin son tüketiciye ya da yerel perakendecilere doğrudan sunabileceği yumurta miktarı haftada en fazla 2 bin 100 adet olacak. Daha önce bu üst sınır 1500 adet olarak uygulanıyordu.

“Küçük miktar” kapsamına giren yumurtalar da yeniden tanımlandı. Buna göre, 350’den az kanatlı hayvana sahip işletmelerden elde edilen yumurtalar küçük miktar sayılacak. Önceki uygulamada bu sınır 250 kanatlı hayvanla sınırlıydı.

EN GEÇ 28 GÜN İÇİNDE SON TÜKETİCİYE ULAŞTIRILACAK

Öte yandan yumurtaların raf ömrüne ilişkin kurallar da netleştirildi. Yumurtalar, yumurtlama tarihinden itibaren en geç 28 gün içinde son tüketiciye ulaştırılacak. Bu sürenin aşılması halinde satış amacıyla piyasada bulundurulamayacak.

Tavsiye edilen tüketim tarihi de yumurtlama tarihinden itibaren 28 günü geçemeyecek. Farklı tarihlerde yumurtlanan ürünlerin birlikte satışa sunulması durumunda ise tüketim tarihi belirlenirken en erken yumurtlama tarihi esas alınacak.

Ayrıca, doğrudan satış sırasında “tavsiye edilen tüketim tarihi” bilgisinin tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde yer alması zorunlu olacak.