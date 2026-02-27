BIST 13.718
AK Parti 28 Şubat programı düzenleyecek

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı tarafından “28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası” başlıklı program, 28 Şubat sürecinin siyasi ve toplumsal etkilerini ele almak üzere yarın saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca yarın saat 15.00'te "28 Şubat: Vesayet, Darbe ve Milli İradenin İnşası" programı düzenlenecek.

Partiden yapılan açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın moderatörlüğünde AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilecek programda, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın konuşmacı olacağı bildirildi.

28 Şubat sürecinin 29. yıl dönümünde düzenlenecek panelde, darbe ve vesayet mekanizmalarının toplumsal ve siyasal etkilerinin yanı sıra bu düzene karşı ortaya konulan etkin mücadelenin anlatılacağı belirtildi.

Eğitim ve kamusal alanda yaşanan ayrımcılıkların özellikle nasıl kurumsallaştığının somut örnekler ve tanıklıklarla ele alınacağı programda, başörtüsü yasaklarının bireysel özgürlükler üzerindeki yıkıcı etkilerinin hak ve özgürlük perspektifiyle yeniden gündeme taşınacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vesayet düzenine karşı verilen demokratik mücadele, milli iradenin yeniden inşa sürecinde gerçekleştirilen reformlar ve demokratikleşme adımlarının da ele alınacağı programda, 28 Şubat'ı doğuran darbecilik zihniyetinin AK Parti iktidarları sayesinde nasıl tasfiye edildiğinin kapsamlı biçimde konuşulacağı kaydedildi.

