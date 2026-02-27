Şekerbank'tan KOBİ ve işletmelere ramazana özel finansman desteği

Şekerbank, ramazana özel hazırladığı, KOBİ ve işletmelere yönelik finansman çözümleri sunan "İşinize Ramazan Bereketi" ve "KOBİ'lere Özel Ramazan Destek Kampanyası" başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ramazan döneminde artan ticari hareketlilikle birlikte oluşan nakit ihtiyacına yönelik kurgulanan kampanya kapsamında, 48 aya varan vade seçenekleriyle KOBİ'lere 6 ay, işletmelere ise 3 ay anapara ödemesiz dönem imkanı sağlanıyor.

Kampanya süresince finansman desteğinin yanı sıra çeşitli finansal ayrıcalıklar da devreye alındı. POS Kart ile ciro üst sınırı olmadan ertesi gün yüzde sıfır komisyon, 250 bin lira ciroya kadar ise ertesi gün yüzde 0,99 komisyon oranıyla işlem yapılabiliyor.

Ayrıca internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilecek EFT, havale ve FAST işlemlerinden masraf alınmazken, ilk 25 yapraklı çek karnesi için de komisyon ücreti muafiyeti uygulanıyor.

Kampanyalarla ramazan döneminde de KOBİ ve işletmelerin işlerini büyütmelerine katkı sağlanmasının hedefleniyor.