Galatasaray ile Alanyaspor 20. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 13, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 19 maçta sarı-kırmızılı takımın 43 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.

Galatasaray, ligdeki son 6 karşılaşmadan galip ayrıldı

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 6 maçta da mağlup etti.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, 2 kez 1-0, birer kez de rakibini 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yendi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 9 maçın 6'sını ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 22 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.

