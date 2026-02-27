Necmettin Erbakan'ın hastane yatağında doktorları şaşırtan talebi damadı anlattı

Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan, Altınöz, vefatının 15. ve doğumunun 100. yılında anılıyor. Erbakan'ı anlatan damadı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Mehmet Altınöz, "85 yaşındayken dahi toplantılarda 'Bizim uçağı üretmemiz yetmez. O uçağın yazılımını da yapacak mühendisler yetiştirmemiz lazım' diyordu" dedi. Altınöz, Erbakan'ın hastane yatağında doktorları şaşırtan talebini de paylaştı.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin "Erbakan Hoca"sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti.

Altınöz, vefatının 15. ve doğumunun 100. yılı dolayısıyla Erbakan'ın hayatı ve Türk siyasetindeki rolüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2026'yı "Erbakan Yılı" olarak ilan ettiklerini ve gençlere Erbakan'ın fikirlerini anlatmaya çalıştıklarını belirten Altınöz, Erbakan'ın yaşanabilir bir dünya ve yeniden büyük Türkiye hedefiyle siyaset yaptığını dile getirdi.

Altınöz, "Erbakan hocamızın dört partisinin kapatılmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi, İslami hassasiyetleri dikkate alması ve öncelikle iyi bir Müslüman olmasından dolayı Allah'ın emir ve yasaklarını hayatta uygulamaya çalışmasıydı." dedi.

Adil vergi sistemini savundu

Erbakan'ın adil bir vergi sistemini savunduğunu anlatan Altınöz, başbakanlığı döneminde "havuz sistemi"nin kurulduğunu aktardı.

Erbakan'ın vergilerin hepsini bir havuzda topladığını, ihtiyaç duyulan kuruma faizsiz destek sağlandığını anlatan Altınöz, bu süreçte devletin borçlanmadığını ve zam uygulamaları gerçekleştirmediğini belirtti.

Bu süreçte yaşanmış bir olaydan bahseden Altınöz, şöyle devam etti:

"Çorum'da Hitit Üniversitesinde doktora düzeyinde olan bir hocamız Erbakan hocanın başbakanlığı döneminde muhasebeye gidiyor. Personel bankonun üstüne ciddi bir nakit para koyuyor. Hoca diyor ki ya bir yanlışlık olmasın, benim maaşım bu kadar değil. Muhasebe, 'Hayır senin maaşın bu kadar. Erbakan hoca geldi, maaşlara zam yaptı' diyor. 'Al bir de ek ders ücretlerini veriyorum'. diyor. Bir o kadar daha parayı yine bankonun üzerine koyuyor. Bu kardeşimiz bu paraları bir poşetin içine koyuyor, eve gidiyor. Evde yemek masasının üzerine koyuyor. Eşine diyor ki, 'Ya hanım maaşı aldım ama bir anormallik var, gel şu maaşı bir sayalım' diyor. Sayıyorlar. 30 yıl önceden bahsediyorum o toplanan maaş ve ek derslerin ücreti 119 gram altına tekabül ediyor. Yani bugünkü şartlarda yaklaşık 850 bin lira gibi bir rakam. Şu anda doktora düzeyindeki akademisyenlerimizin almış olduğu maaşlar 90 bin ile 100 bin arası değişiyor. Yani o günkü alım gücüne baktığımız zaman yaklaşık 10 katı bir maaş alma gücüne sahip. İşte Erbakan hoca bunu başardı. Paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamaya çalıştı."

'O uçağın yazılımını da yapacak mühendisler yetiştirmemiz lazım'

Erbakan'ın başbakanlığı döneminden itibaren yerli üretim ve yazılımın önemine dikkat çektiğini vurgulayan Altınöz, "85 yaşındayken dahi toplantılarda 'Bizim uçağı üretmemiz yetmez. O uçağın yazılımını da yapacak mühendisler yetiştirmemiz lazım' diyordu." ifadelerini kullandı.

"Füze havadayken şifresini kıracak gençler"

Erbakan'ın savunma stratejisini anlatırken verdiği bir örneği aktaran Altınöz, şunları kaydetti:

"Siz bir uçak gemisi yaptınız diyelim. Karşınızdaki Türkiye'yi yok etmek isteyen güçler, siz bir uçak gemisi yaparken 10 tane yapıyor. Bu bakımdan onlarla bu çerçevede mücadele etmeniz sizi boşa çıkartabilir. Ne yapacaksınız? Siz o uçak gemisine gönderilen füze havadayken şifresini kıracak gençler yetiştireceksiniz."

Altınöz, Erbakan'ın bunları anlatırken adeta bir simülasyon yapar gibi el hareketleriyle tasvir ettiğini belirterek, "'O füzenin şifresini kıracak gençler yetiştireceksiniz ve o füze tersine dönüp o uçak gemisini vuracak' diyordu. İşte vizyon bu." değerlendirmesinde bulundu.

"Malıyla canıyla cihat eden bir Müslüman"

Erbakan'ın hayatı boyunca mücadelesinden vazgeçmediğini ifade eden Altınöz, "Nasıl bir Müslüman olarak anılmak istersiniz sorusuna verdiği cevabı çok önemsiyorum. 'Ben malıyla canıyla cihat eden bir Müslüman olarak anılmak isterim' demişti." dedi.

Dört partisinin kapatılmasına rağmen beşincisini kurduğunu hatırlatan Altınöz, Erbakan'ın sisteme entegre olmak yerine mücadeleyi tercih ettiğini dile getirdi.

Erbakan'ın vizyonunun yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığına işaret eden Altınöz, "Erbakan hocamız yaşarken 'Biz altı milyar insanın saadeti için çalışıyoruz' diyordu." şeklinde konuştu.

Erbakan'ın, "Cenabıallah bize nimetler vermiş. Bu nimetler bir grup insan tarafından sömürülüyor. Sömürünün ortadan kalkması lazım. Kuvveti üstün tutan zihniyet değil, hakkı üstün tutan zihniyet işin başına gelmeli" anlayışını benimsediğini aktaran Altınöz, bu yaklaşımın küresel adalet hedefi taşıdığını belirtti.

"Hastane yatağındaşken tuğla istemişti"

Erbakan'ın şahsi hayatındaki disiplinine de değinen Altınöz, hastane sürecinde yaşanan bir anısını paylaştı.

Altınöz, "Hastane yatağındayken bir tuğla istemişti. Doktorlar da şaşırmışlar. Biz tabii anladık. Hemen gidip bir tuğla bulduk. Bir arkadaşımızdan rica ettim ben. Bir telefon açtım, tuğla geldi. Erbakan Hocamız tuğlada teyemmüm abdestiyle namazını kılmaya devam etti. Erbakan Hocamız sabah namazını kılmıştı. Daha sonra yoğun bakıma alındı. Ve saat 11 sularında ahirete irtihal etti." ifadelerini kullandı.

Gençlere yönelik mesajında Erbakan'ın sözünü hatırlatan Altınöz, "Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil imanlı evlatlarıdır." dedi.

Gençlere "Davamız" kitabını okumalarını tavsiye eden Altınöz, Yeniden Refah Partisi olarak Erbakan'ın projelerini yeniden hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.