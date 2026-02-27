'En karlı vatandaşlık'! 2 odalı daireye TC vatandaşlığı vermişler ilana bakın

İSTANBUL’da gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, inşaat ve gayrimenkul sektörünün tanınan ismi Medet Anli gözaltına alınmıştı. 2025 Eylül ayındaki bu operasyon sonrası Medet Anli hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, iddianameden şaşırtan detaylar paylaştı. 'Babatak' ismi verilen yöntemle TC vatandaşlığı 153 bin dolara satılmış. Verdikleri ilanlar ise inanılmaz.

Yasaya göre Türk vatandaşlığı edinmek için 400.000 dolar değerinde bir gayrimenkul satın almak gerekiyor. İstanbul merkezli operasyonla gözaltına alınan zanlılar, tapuda fiyatı 403 bin dolar gösterip, 153 bin dolara ev satıyor ve bu kişilere TC vatandaşlığı alıyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 54’ü tutuklu 105 sanık hakkında hazırladığı iddianameye göre suç örgütünün lideri, 48 yaşındaki Medet Anli. İsmail Saymaz'ın iddianameden aktardığına göre vatandaşlık vurgunu İstanbul Esenyurt’taki ‘Hayatpark’ projesi üzerinden yapıldı.

BABATAK YÖNTEMİ

‘Babatak’ adlı verilen bu yöntemle 451 satış gerçekleştirildi ve 1198 yabancı usulsüz şekilde Türk vatandaşı oldu. Devlet 143.800.000 dolar gelir kaybına uğradı. Operasyon yapıldığında 52 kişinin işlemleri sürüyordu.

'EN KARLI VATANDAŞLIK' İLANI

Medet Anli usulsüz Türk vatandaşlığı ilanlarını aleni olarak da yayınlamış. Ruslara yönelik bir ilanda şöyle yazıyor:

-En karlı vatandaşlık 153.000 dolara 2+1 daire alanlara.

-Yüzde 50 peşin ve yüzde 50 de 60 ay faizsiz taksitle. Tapu 3 ile 10 gün içerisinde hazır. Vatandaşlık 4-6 ay içerisinde.

-Tapuda ve ekspertizde 403.000 dolar gösteriyoruz.

İRANLILARA ÖZEL PAKET

İstanbul Esenyurt’taki ‘Hayat Park’ konutları için Rusça verilen bu ilanda Türk vatandaşlığının nasıl usulsüz şekilde satıldığı iftiharla anlatılıyor!

Aynı projenin Farsça ilanında, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ve kimlik kartı görselinin yanında şu ifadeler yer alıyor: