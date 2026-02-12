Son 3 gün! Konut satışında yeni dönem 200 bin ilan kaldırılacak

Özelmecıklı şu ifadeleri kullandı:

“1 Şubat'ta pilot uygulama olarak portalların seçtiği üç ilde başlarken, 15 Şubat itibarıyla artık gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm gayrimenkul ilanlarında başlamış olacak. Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20 bir düşüş olabileceğine ilişkin öngörülerimiz var”

NASIL BAŞVURULACAK?

Yetki vermek için e-devlet üzerinden web tapuya giriliyor. Yetki işlemleri bölümünde kişi kendisine, yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi verebiliyor.

Ardından internette satılacak gayrimenkul için ilan açılabiliyor.

Yetki belgesi en fazla 3 ay için oluşturulabilecek.