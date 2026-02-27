BIST 13.718
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden trafiğe açıldı...

Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden trafiğe açıldı...

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları trafiğe açıldı.

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü, Kayseri'yi çevre illere bağlayan kara yollarında da ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolları trafiğe açıldı.

Ekipler, tır ve çekici gibi araçların geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri de yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Kayseri-Tomarza kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

