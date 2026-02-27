Garanti BBVA'dan ve IVECO finansal hizmetler işbirliği...

Garanti BBVA, Iveco Türkiye ile "Iveco Capital" aracılığıyla ticari araç müşterilerine finansal hizmetler sunmak üzere işbirliği yaptı.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ticari araç finansmanı alanında uzun vadeli değer yaratmak amacıyla gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, IVECO müşterilerine finansman çözümler sunulması hedefleniyor. Müşteriler bayide anında kredi yoluyla veya dijital araç kredileri aracılığıyla finansman süreçlerini tamamlayabilecek.

İşbirliği, IVECO'nun ticari araç ürün gamına erişimi kolaylaştırmayı ve Iveco Capital markası altında Türkiye pazarında finansal hizmetlerde büyüme sağlamayı amaçlıyor. Iveco Group çatısı altında bulunan finansal hizmetler yapılanması olan Iveco Capital, kapsamlı ve müşteriye özel finansal çözümler sunulmasına katkıda bulunacak.

Bankanın dijital bankacılık altyapısı ve Iveco'nun bayi ağıyla ticari araç uzmanlığı sayesinde oluşturulan yapı, müşterilere ticari araç satın alma sürecinde uçtan uca bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Küçük işletme sahiplerinden büyük filo operatörlerine kadar uzanan müşteri kitlesini kapsayan finansman çözümleri, hafif ticari araçlardan ağır hizmet kamyonlarına kadar Iveco'nun ürün portföyü için finansal esneklik sağlıyor.

Markalar, işbirliğiyle, Türkiye ticari araç pazarındaki varlıklarını güçlendiriyor. İşbirliğinin gelecek dönemde de güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

- "Önceliğimiz, müşterilerin finansmana hızlı erişebilmesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, önceliklerinin, müşterilerinin ihtiyaç duydukları finansmana hızlı ve kolay erişebilmesi olduğunu belirtti.

Müşteri odaklı finansman yaklaşımlarıyla ticari araç sektörünün büyümesini de desteklediklerini aktaran Öztopçu, "Gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğini, ticari araç sektöründeki varlığımızı güçlendirme ve ülkemizde bu alanda değer yaratma hedefimiz açısından çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bayide anında kredi çözümlerimiz ve dijital araç kredilerimizle müşterilerimizin ticari araç satın alma süreçlerinde ilk tercih olmaya ve onların işlerini büyütme yolculuklarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Iveco Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak da müşteri odaklı yaklaşımlarının, ürün geliştirmeden satış süreçlerine kadar tüm kararlarının başlangıç noktasını oluşturduğunu vurguladı.

Ticari araç kullanıcıları için kalıcı değer yaratmanın, araçtan finansmana, servisten operasyonel sürekliliğe uzanan entegre mobilite yaklaşımıyla mümkün olduğuna inandıklarını anlatan Işınak, işbirliğinin, müşterilerin yatırımlarını daha sağlam temeller üzerine kurmalarına ve işlerini güvenle ileri taşımalarına katkı sağlayan yapı taşı olduğuna işaret etti.

Iveco Capital Finansal Hizmetler İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Stefano Crosina da misyonlarının, ticari faaliyetlerin gerçekleştiği her yerde Iveco'yu desteklemek olduğuna dikkati çekti.

Türkiye gibi dinamik bir pazarda varlıklarını genişletmenin, coğrafi büyüme stratejilerinde önemli dönüm noktası olduğunu belirten Crosina, şunları kaydetti:

"Ülkede köklü bir varlığa sahip olan Garanti BBVA, küresel hakim ortağı BBVA'nın da gücünü arkasına alıyor. Böylesi bir kurumla iş birliği yapmak, başarılı bir ortaklık için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Birlikte, müşterilerimize en üst düzey finansal ürün ve hizmetleri sunmaya kararlıyız; bu da küresel erişim ve mükemmellik vizyonumuzu güçlendirmektedir."