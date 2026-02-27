Öcalan gerçekte ne istiyor? 2. Cumhuriyet tarifi ve milliyet detayı var kendisi için ise...

İMRALI'dan gelen Abdullah Öcalan'ın açıklaması yayınlandı. Türkçe ve Kürtçe dilinde yayınlanan açıklamada dikkat çeken noktalar var. Bunlardan biri kendisinin tutukluluk haline ve 'umut hakkı' taleplerine dair tek kelime etmemesi. İkincisi ise vatandaşlık ve milliyet tanımı oldu. Öcalan'ın açıklamasını yorumlayan Nevzat Çiçek, 'Bu 2. Cumhuriyet tarifi' dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti heyeti, bugün Ankara'da düzenlenen basın toplantısında Abdullah Öcalan'ın mesajını duyurdu. Hayli uzun olan açıklamada önce çıkan noktalar var. Bunlardan en dikkat çekeni ise vatandaşlık ve milliyet tarifi oldu. Açıklamadaki o kısım şöyle:

-Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır.

-Dininde, milliyetinde, düşüncesinde özgür olmayı temel alan bir özgür yurttaşlığı esas alıyoruz.

-Din ve dil empoze edilemediği gibi milliyet de edilmemelidir.

-Demokratik sınırlarda ve devletin bütünlüğünü esas alan bir anayasal vatandaşlık ilişkisi dinsel, ideolojik, kimliksel ve milliyet varlığını özgürce ifade etme ve örgütlenme hakkını kapsar.

2. Cumhuriyet tarifi mi?

Gazeteci Nevzat Çiçek Öcalan'ın vatandaşlık ve milliyet tarifini "Öcalan aslında çıkacak olan yasalarla, vatandaşlık tanımıyla 2. Cumhuriyeti tarif ediyor" şeklinde yorumladı. Nevzat Çiçek, Abdullah Öcalan'ın açıklamalarından çıkan mesajları 10 maddede şöyle özetledi:

1-Sürece olan katkısının devam ettiğini ve duruşunun değişmediğini teyit etti

2-Genel bir çerçeve çizdi

3-Çıkacak olan yasalarla ilgili beklentisini dile getirdi. Bunların öneminin altını çizdi

4- Geçmişi bırakalım önümüze bakalım dedi. Bunu hem devlete, hem topluma hem örgütüne ifade etti

5- Örgütte hala şiddetten medet umanlar veya sürece mesafeli yaklaşanlara şiddetten zihnende arınmalı mesajı verdi

6-Kendi durumuna özgü bir yaklaşım getirmedi. Ne Adanın statüsü ne “başmüzakerecilik”, ne “umut hakkı” konularına girmedi.

7-Demokratik entegrasyonun Cumhuriyet başlangıcı kadar önemli olduğunu, bunun da anahtarının barış yasaları olduğunu belirtti

8-Dönemin diline atıf yaparken aslında herkese aynı şeyi söylüyor. Dönemin dili buyurgan ve otoriter bir dil olamaz, Kendini doğru ifade etme, doğru dinleme ona da kendi doğrularını ifade etme olanağı vermekten bahsediyor

9-Aslında çağrıda Suriye’ye de atıf var. Çağrımız sadece Türkiye’de değil Ortadoğu’da bir arada yaşama sorununa ve ürettiği kriz haline çözüm bulma diyor