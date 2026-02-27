BIST 13.718
Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerden maaş isyanı

Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerden maaş isyanı

Disk Genel-İş İzmir 10 Nolu Şube Yönetim Kurulu, Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş. çalışanlarının görev tanımları dışında, farklı tesis ve işletmelere gönderilmelerine yönelik yer değişiklikleri yapılmaya çalışıldığını iddia etti.

Şube yönetim kurulundan yapılan açıklamada, Kent A.Ş. çalışanlarının maaşlarını uzun süredir düzensiz ve taksitler halinde aldığı belirtildi.

İşçilerin 7 aylık maaşlarının ödenmediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maaş yerine haftalık 5-6 bin lira arasında parça parça ödemeler yapılmakta, işçiler adeta geçim mücadelesine mahkum edilmektedir. Yaşanan bu ağır mağduriyet ortadayken şimdi de yeni bir uygulama devreye sokulmak istenmektedir. Belediye yönetimi tarafından Kent A.Ş. çalışanlarının görev tanımları dışında, farklı tesis ve işletmelere gönderilmesine yönelik yer değişiklikleri yapılmaya çalışılmaktadır. Kent A.Ş. tesisleri dışında çalışan emekçilerin kafe ve restoranlarda görevlendirilmek istenmesi teknik personelin ve masa başında görev yapan çalışanların uzmanlık alanları dışında çalıştırılmaya zorlanması kabul edilemez."

Açıklamada hukuki hakların kullanılacağı belirtildi.

