Alman devi Viessmann Türkiye'den kötü haber! Manisa fabrikasını kapatıyor...

150 Çalışan İçin Sosyal Güvence Sözü

Eylül 2013'te yaklaşık 15 milyon euro yatırımlarla açılan fabrikada görev yapan 150 çalışan, bu kapatma kararından doğrudan etkilenecek. Şirket yönetimi, sürecin insani boyutuna dair hassas bir tutum sergileneceğinin altını çizdi.

Açıklamada, Türk iş hukukuna tam uyum sağlanacağı; ihbar ve kıdem tazminatlarının yanı sıra, kariyer desteği ve diğer tesislerde iş imkanlarının değerlendirilmesi gibi sosyal destek paketlerinin devreye alınacağı belirtildi.

Viessmann Türkiye Pazarından Çekiliyor mu?

Fabrika kapatma kararı, şirketin Türkiye'deki ticari varlığına son vereceği anlamına gelmiyor. Viessmann yetkilileri, İstanbul’daki satış genel merkezi ve ülke çapındaki bölge müdürlüklerinin faaliyetlerini kesintisiz sürdüreceğini teyit etti. Türkiye, markanın önemli bir satış pazarı olma özelliğini koruyacak.

Taahhütler ve Satın Alma Süreci

Hatırlanacağı üzere Viessmann, 1 Ocak 2024 itibarıyla Carrier tarafından devralınmıştı. Satın alma anlaşması kapsamında, üç yıl boyunca işletme kaynaklı işten çıkarma yapılmaması ve kritik tesislerin beş yıl boyunca korunması yönünde belirli garantiler verilmişti. Manisa fabrikasıyla ilgili bu yeni gelişmenin, söz konusu küresel garantiler ve yerel iş yasaları çerçevesinde nasıl şekilleneceği yakından takip ediliyor.