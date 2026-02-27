Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. Galatasaray Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.
Galatasaray, bu turda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.
Turnuvada son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Sporting
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle United - Barcelona
Liverpool - Galatasaray
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Arsenal - Bayer Leverkusen