BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  SPOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile eşleşti. Galatasaray Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kura çekimi  İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibiyle eşleşti. Sarı-kırmızılı takım, ilk maçı sahasında, rövanş mücadelesini ise deplasmanda yapacak.

Galatasaray, bu turda Liverpool'u elemesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Olası yarı final durumunda ise rakip, son 16 turundaki Real Madrid-Manchester City ve Atalanta-Bayern Münih eşleşmelerinden son 4'e kalacak takım olacak.

Turnuvada son 16 turu maçları 10-11 ve 17-18 Mart tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Real Madrid - Manchester City
Bodo/Glimt - Sporting
Paris Saint-Germain - Chelsea
Newcastle United - Barcelona
Liverpool - Galatasaray
Atletico Madrid - Tottenham
Atalanta - Bayern Münih
Arsenal - Bayer Leverkusen

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray ve Samsunspor turladı, Fenerbahçe elendi! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Foto Galeri Galatasaray ve Samsunspor turladı, Fenerbahçe elendi! UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerden maaş isyanı
Karşıyaka Belediyesi'nde işçilerden maaş isyanı
Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
Sivas'ta ulaşıma kar engeli; Malatya kara yolu kapandı
Bakan Murat Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' uzatıldı başvuran herkese hibe var
Bakan Murat Kurum duyurdu! 'Yarısı Bizden' uzatıldı başvuran herkese hibe var
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Arda Güler'in özel notlu doğum günü pastasına bakın
Arda Güler'in özel notlu doğum günü pastasına bakın
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden trafiğe açıldı...
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu yeniden trafiğe açıldı...
İçişleri Bakanlığı’ndan sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor
İçişleri Bakanlığı’ndan sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve fırtına geliyor
Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi! Dünyada yaklaşık 200 kişide rastlanıyordu...
Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi! Dünyada yaklaşık 200 kişide rastlanıyordu...
Adem Amca'nın kadim dostu Yaren Leylek 15. yılda da göçüp geldi
Adem Amca'nın kadim dostu Yaren Leylek 15. yılda da göçüp geldi
Hollanda basını Hollanda'da bulunan Türk ve Fransız savaş gemilerini karşılaştırdı
Hollanda basını Hollanda'da bulunan Türk ve Fransız savaş gemilerini karşılaştırdı
Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Tuzla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Garanti BBVA'dan ve IVECO finansal hizmetler işbirliği...
Garanti BBVA'dan ve IVECO finansal hizmetler işbirliği...