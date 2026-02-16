İsrail ordusu: Refah’taki tünellerde 9 Filistinli daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde tünellerde mahsur kaldığı belirtilen 9 Filistinlinin daha öldürüldüğünü açıkladı. Bölgede saldırıların sürdüğü ve güvenli geçişe izin verilmediği bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Refah’ta İsrail’in güvenli geçişine izin vermediği bölgelerde mahsur kalan Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, geçen hafta bölgedeki tünellerden çıktığı iddia edilen birkaç Filistinli ile çatışma yaşandığı öne sürülerek, 3 Filistinlinin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünün doğrulandığı ifade edildi.

Hafta boyunca Refah’ta tünellere yönelik saldırıların sürdüğü aktarılan açıklamada, dün yapılan aramalar sırasında tünellerde 6 Filistinlinin daha öldürüldüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.



İsrail ordusu ayrıca bölgede operasyonların devam edeceğini bildirdi.

REFAH’TA MAHSUR KALAN FİLİSTİNLİLER

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim 2025’te devreye giren ateşkes sonrasında bölgede mahsur kalmıştı. İsrail, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin girişimlerine rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Refah’ta Sarı Hat’ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakmaları karşılığında Gazze’nin batısına güvenli geçişlerini değerlendirdiği iddia edilmişti. Ancak söz konusu haberin ardından Netanyahu’nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanların buna karşı çıkarak güvenli geçişe izin verilmemesi yönünde baskı yaptığı öne sürülmüştü.

Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Refah’taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesine güvenli geçiş sağlanmasının değerlendirildiği yönündeki haberin doğru olmadığı belirtilmişti.

ATEŞKES SÜRECİNDE SALDIRILAR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun Refah’ta gıda ve suya erişimi kısıtlı şekilde mahsur kalan Filistinlilere geçiş hakkı tanımadığı ve saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun operasyonlarında bölgede 40’tan fazla Filistinlinin öldürüldüğü veya alıkonulduğu kaydedildi.Uzmanlar, İsrail’in “savaş dışı” kaldığı belirtilen kişileri hedef almasının savaş suçu teşkil edebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.