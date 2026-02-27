Clinton ifade verdi: Epstein’in suçlarından haberim yoktu, Trump da ifade vermeli

ABD siyasetinin en etkili isimlerinden Clinton, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nde Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yaklaşık altı saat süren kapalı bir oturumda ifade verdi. Clinton, Epstein’in suç ağından haberdar olmadığını savunurken, şimşekleri Trump’ın üzerine çekti.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, dünya genelinde büyük yankı uyandıran Jeffrey Epstein davasına ilişkin siyasi bağlantıları mercek altına almaya devam ediyor. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki komitenin bu haftaki en kritik konuğu, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton oldu.

"HİÇBİR BİLGİM YOKTU, MEKÂNLARINA GİTMEDİM"

Basına kapalı gerçekleştirilen maraton oturumun ardından sosyal medya platformları üzerinden açıklama yapan Hillary Clinton, Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile olan herhangi bir bağlantıyı kesin bir dille reddetti.

Clinton, "Suç faaliyetleri hakkında hiçbir bilgim yoktu. Epstein ile şahsen karşılaştığımı dahi hatırlamıyorum," ifadelerini kullandı.

Epstein’in mülklerine dair iddialara değinen Clinton; "Onun özel adasına hiç gitmedim, evlerine veya ofislerine adım atmadım," dedi.

Hillary Clinton, eşi eski Başkan Bill Clinton’ın da söz konusu suçlardan haberdar olmadığına olan inancını dile getirdi.

TRUMP’A "İFADE" ÇAĞRISI VE "KORUNAN KAMU GÖREVLİSİ" İDDİASI

Hillary Clinton, komiteyi tarafsız olmamakla ve ismini vermediği "bir kamu görevlisini korumaya çalışmakla" itham etti. Amerikan medyasında geniş yankı bulan bu açıklamanın hedefinde, görevdeki Başkan Donald Trump’ın olduğu belirtiliyor. Demokrat üye Robert Garcia da bu tezi destekleyerek, "Bill Clinton’ın ifade vermesi emsaldir. Başkan Trump da komite önüne gelmeli ve mağdurların sorularını yanıtlamalıdır," çağrısında bulundu.

Komite Başkanı James Comer ise Trump’ın ifadeye çağrılmasının hukuken mümkün olmadığını savundu:

"Görevdeki bir başkan, yasama organı tarafından ifade vermeye zorlanamaz."

KAPALI OTURUMDA "FOTOĞRAF" KRİZİ

İfade süreci, üzerinde uzlaşılan "kapalı oturum" kurallarının ihlal edilmesiyle kısa süreli bir kaosa sahne oldu. Clinton’ın içeriden bir fotoğrafının sızdırılması üzerine oturuma ara verildi. Clinton, durumu "son derece rahatsız edici bir kural ihlali" olarak nitelerken; Demokrat kanat, soruşturmanın siyasi bir "cadı avına" dönüştüğünü savundu.