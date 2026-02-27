Anne ölen oğlunun mezarında kalp krizinden ölmüştü! Şimde de dede...

Bolu’da 16 yaşındaki torunu Efe Kerem Konuk’u, ardından kızı Mine Konuk’u kaybeden Hüseyin Başeken kalp krizi geçirdi. Torunu ve kızını kaybeden Hüseyin Başeken'e kalp pili takıldı. Acı dedenin durumunun şimdilik iyi olduğu bildirildi.

Abone ol

BOLU'da bir aile arka arkaya dram yaşadı. 14 Şubat’ta lise öğrencisi Efe Kerem Konuk evinde ölü bulundu. Doğalgaz borusuna asarak intihar intihar eden 16 yaşındaki Efe Kerem, Kılıçarslan Mezarlığı’nda toprağa verildikten sonra bir dram daha yaşandı.

Anne mezar başında yığıldı kaldı

Evlat acısına dayanamayan anne Mine Konuk 10 gün sonra oğlunun mezarının başında fenalaştı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mine Konuk’un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Ankara’ya sevk edilen Mine Konuk’a kalp pili takıldı. Anne Konuk ameliyattan bir gün sonra sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yaşamını yitirdi. Mine Konuk, dün öğle vakti son yolculuğuna uğurlandı.

BU KEZ ANNENİN BABASI KRİZ GEÇİRDİ

Torununu ve 11 gün sonra da kızını toprağa veren Hüseyin Başeken'in kalbi bu ağır acıya dayanamadı. Kalp krizi geçiren Hüseyin Başeken'i doktorlar hayata döndürdü.

KALP PİLİ TAKILDI

Bolu'da Gündem sitesinin haberine göre yoğun bakıma alınan Hüseyin Başeken'e kalp pili takıldı. Yapılan tıbbi müdahalelere olumlu yanıt veren Hüseyin Başeken'in hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.