Yavuz Ağıralioğlu'ndan Öcalan açıklaması: Özür dilemeliydi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Öcalan'ın yeni açıklamasıyla ilgili konuştu. Ağıralioğlu, Öcalan'dan herhangi bir siyasi mesaj beklemediklerini, duyulacak bir söz varsa bunun ancak yıllardır yaşanan acılar için bir özür olması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajıyla ilgili haberler yer aldığını ifade eden Ağıralioğlu, Öcalan'dan herhangi bir siyasi mesaj beklemediklerini, duyulacak bir söz varsa bunun ancak yıllardır yaşanan acılar için bir özür olması gerektiğini söyledi.

Sürecin başından itibaren parti üyeleriyle "Terörsüz Türkiye'ye evet, teröristlerle müzakereye hayır" dediklerini aktaran Ağıralioğlu, partisinin ülkedeki birlik ve beraberliği korumak için çalıştığını kaydetti.

Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, siyasetin merkezine geçmişteki kavgaları, ayrımcılığı, kayırmacılığı değil, beraberliği, bir ve beraber olabilme iradesini koyabilen bir partidir. Anahtar Parti düne değil yarına, geçmişte yaşananları tecrübe edip güçlü geleceğe inananların partisidir." diye konuştu.

"Kabe'de Hacılar" ilahisi üzerinden "laik-dindar" tartışmaları yaşandığını da aktaran Ağıralioğlu, "Seçim süreci geliyor, memlekette illa her seçimi bir çatışmayla atlatıyoruz. Bu seçimde de bir laik-dindar tartışmasını kaldıramayız. Memleketin sorunlarını çözecek ciddi siyasete ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, konuşmasının sonunda CHP'den istifa ederek Anahtar Parti'ye katılan Merve Kır Müftüoğlu'na parti rozeti taktı.