Prof. Dr. Aydın Ayaydın’dan 'diploma' iddialarına yanıt verdi: “Recep Tayyip Erdoğan’ın derslerine girdim”

Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasına ilişkin iddiaların yeniden alevlenmesinin ardından Aydın Ayaydın, tv100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Erdoğan’ın derslerine ben girdim” diyen Ayaydın, diplomada yer alan 1981 tarihi ile imza sahibi Batırel’in profesörlük yılına ilişkin ortaya atılan iddialara da tek tek yanıt vererek tartışmalara açıklık getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın diploması üzerinden kamuoyunda süren tartışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalar, Aydın Ayaydın’dan geldi. tv100 ekranlarında konuşan Prof. Aydın Ayaydın, "Asistan olduğum 4 yıl boyunca hem Erdoğan’ın derslerine girdim, hem sınavlarını yaptım. Bu iddialar tamamen asılsız iddialar." dedi.

ERDOĞAN'IN MEZUN OLDUĞU OKUL

Hande Aydemir'e konuşan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, diplomanın sahte olduğu iddiaların asılsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

-"Muhalefet partisinde bir milletvekiliyken bunu meclis kürsüsünden açıkladım.

-Sayın Erdoğan'ın mezun olduğu okulda ben de öğrenciydim. Orada asistanlık yaptım yardımcı doçent oldum ve profesör oldum. -Bütün süreçleri en iyi bilenlerden birisiyim. Süreci çok yakından takip eden biriyim. Ben son sınıf öğrencisiyken Sayın Erdoğan kaydını Aralık 1974 yılında yaptırdı. Ben o dönem son sınıf öğrenciydim.

-Erdoğan o dönem hem siyasetteydi Milli Selamet partisinin Gençlik kollarındaydı ayrıca Akıncılar'ın başkanıydı hem de çalışıyordu. Dolayısıyla okula gelmiyordu. Sınavdan sınava geliyordu. Okulda sol görüşlü öğrenciler hakimdi, sağ görüşlü öğrenciler okula pek rahat giremezdi. Erdoğan devam edemediği için eğitim hayatı uzadı biraz. Tabi bende bu süreçte mezun olup asistan oldum.

"ERDOĞAN'IN DERSLERİNE GİRDİM"

-Asistan olduğum 4 yıl boyunca hem Erdoğan’ın derslerine girdim, hem sınavlarını yaptım.

-Bu iddialar tamamen asılsız iddialar. -Ben CHP milletvekiliyken ben bunu Meclis kürsüsünden açıkladım.

DİPLOMADAKİ İMZA TARTIŞMASI

-Geçici mezuniyet belgesi o dönemin normal uygulaması. O dönem Erdoğan okula girdiğinde okulun adı Aksaray İktisat ve Ticaret Yüksekokuluydu. 1 yıl sonra isim değişti, İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı İktisat ve Ticaret Yüksekokulu oldu.

-Erdoğan mezun olduğunda geçici mezuniyet belgesini aldı.

-Şimdi deniliyor ki Erdoğan Ticari İlimler Akademisinden mezun fakat diploması neden Marmara Üniversitesi bunu da hemen izah edeyim.

-Marmara Üniversitesi 1982 yılında YÖK yasasıyla birlikte kurulduğu için Ticari İlimler Akademisi'nin adı Marmara Üniversitesi oldu.

Bu seferde İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde mezun olduktan en erken 5 yıl sonra verilir. Bende mezuniyetimden 5 yıl sonra diplomamı aldım. Şu anda da yine aynı şekilde verilir. Dolayısıyla Erdoğan'ın diploması da ya 1985 ya da 1986 yılına aittir.