Aslı Naz Atasoy’a Riyad’da büyük gurur

Aslı Naz Atasoy, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen The CID Awards 2026’da “Interior Design of the Year: Events, Pop-Ups & Installations” ödülünü kazandı. ANA Design ekibiyle hayata geçirdiği “Traces of Musafir” projesiyle ödüle layık görülen Atasoy’un başarısı, Türkiye adına gurur kaynağı oldu.

Aslı Naz Atasoy, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen The CID Awards 2026’ya (Commercial Interior Design) davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

Aslı Naz Atasoy, ANA Design ekibi ile birlikte hayata geçirdikleri “Traces of Musafir” projesiyle “Interior Design of the Year: Events, Pop-Ups & Installations” ödülüne layık görüldü. Uluslararası ölçekte prestijli organizasyonlardan biri olan ödül töreninde elde edilen bu başarı, Türkiye adına büyük gurur kaynağı oldu.

Aslı Naz Atasoy’un öncülüğünde ANA Design imzasıyla gerçekleştirilen bu çarpıcı proje, yaşamın faniliğini ışık, gölge ve ses öğeleri aracılığıyla yorumluyor. Dairesel formda kurgulanan mekan, ziyaretçileri hayat yolculuğunun geçiciliği üzerine düşünmeye davet ediyor. Zeminde beliren ayak izlerinin zamanla silinmesi ise insanın dünyada bıraktığı izlerin yavaşça zamana karıştığını simgeliyor.

Başarılı mimar Atasoy, projesi ve aldığı ödülle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Traces of Musafir birçok anlam taşıyor. Duygusal. Kişisel. Yolculuğu, geçiciliği ve ardımızda bıraktığımız izleri anlatıyor. Aynı zamanda insan yaşam döngüsünün sürdürülebilirliğine; nasıl var olduğumuza, nasıl dönüşüp fiziksel varlığımızın ötesinde etkiler bırakarak yeniden döndüğümüze dair bir düşünme alanı sunuyor. Jürinin de projeyle ilgili benzer duyguları ve bakış açılarını paylaştığını duymak inanılmaz derecede etkileyiciydi. Onların takdiri, bu yolculuğu çok daha anlamlı kıldı. Suudi Arabistan’da Türk bir mimar olarak bu ödülü aldığım için çok mutluyum.”

Atasoy’un bu başarısı, Türk mimarlığının uluslararası alandaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

