BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91

Bodrum'da ilginç keşif! Kazı çalışmasında ortaya çıktı, başındaki figür dikkat çekti

Bodrum'da ilginç keşif! Kazı çalışmasında ortaya çıktı, başındaki figür dikkat çekti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde altyapı çalışması sırasında lahit bulundu.

Bodrum'da ilginç keşif! Kazı çalışmasında ortaya çıktı, başındaki figür dikkat çekti - Resim: 1

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde altyapı çalışması yürüttüğü sırada yaklaşık 3 metre derinlikte bir lahit mezar olduğu tespit edildi.

14
Bodrum'da ilginç keşif! Kazı çalışmasında ortaya çıktı, başındaki figür dikkat çekti - Resim: 2

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine çalışmalar durduruldu. Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri, kazı çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

24
Bodrum'da ilginç keşif! Kazı çalışmasında ortaya çıktı, başındaki figür dikkat çekti - Resim: 3

Baş kısmında boğa figürü var! Kurtarma kazısı yapılacak

İlk incelemelerde, lahit mezarın baş kısmında bir boğa figürü olduğu belirtildi. Bodrum Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesinin ardından tarihi buluntunun zarar görmeden çıkarılması için bölgede detaylı kurtarma kazısı yapılacağı öğrenildi.

34
Bodrum'da ilginç keşif! Kazı çalışmasında ortaya çıktı, başındaki figür dikkat çekti - Resim: 4

Hangi döneme ait olduğu tespit edilecek

Lahidin hangi döneme ait olduğu, arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerin yapacağı incelemelerin ardından tespit edilecek.

44