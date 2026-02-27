Donald Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, İran nükleer silaha sahip olamaz

İran ile müzakereler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, müzakere sürecinden memnun olmadığını söyledi. Trump, "İran'ın müzakere etme şeklinden memnun değilim. Ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran Nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum." dedi.

"BAZEN ASKERİ GÜÇ KULLANMANIZ GEREKİYOR"

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair söylemini yineleyen ABD Başkanı, askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, "Kullanmak istemiyorum ancak bazen kullanmanız gerekiyor." şeklinde yanıt verdi. Trump, İran'da olası bir rejim değişikliğine dair ise "Rejim değişikliği olabilir ya da olmayabilir." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.