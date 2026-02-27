BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

Donald Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, İran nükleer silaha sahip olamaz

Donald Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, İran nükleer silaha sahip olamaz

İran ile müzakereler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Abone ol

İran ile müzakereler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, müzakere sürecinden memnun olmadığını söyledi. Trump, "İran'ın müzakere etme şeklinden memnun değilim. Ancak Cuma günü daha fazla görüşme yapılması bekleniyor. İran Nükleer silaha sahip olamaz, anlaşma yapmak istiyorum." dedi.

"BAZEN ASKERİ GÜÇ KULLANMANIZ GEREKİYOR"

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair söylemini yineleyen ABD Başkanı, askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya, "Kullanmak istemiyorum ancak bazen kullanmanız gerekiyor." şeklinde yanıt verdi. Trump, İran'da olası bir rejim değişikliğine dair ise "Rejim değişikliği olabilir ya da olmayabilir." ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu: 15 yaş altının sosyal medyada zaman geçirmesini istemiyoruz
Abdulkadir Uraloğlu: 15 yaş altının sosyal medyada zaman geçirmesini istemiyoruz
Numan Kurtulmuş'tan İmralı'nın mesajı sonrası ilk açıklama
Numan Kurtulmuş'tan İmralı'nın mesajı sonrası ilk açıklama
Trabzonspor’dan Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet
Trabzonspor’dan Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet
Rusya, Türkiye'yi uyardı: Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarına saldırı ihtimali...
Rusya, Türkiye'yi uyardı: Türk Akım ve Mavi Akım boru hatlarına saldırı ihtimali...
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
TCG Anadolu Gemisi, Hollanda medyasında geniş yer buldu
TCG Anadolu Gemisi, Hollanda medyasında geniş yer buldu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanlığı'ndan 'okullarda uyuşturucu testi' iddialarına yalanlama
Bakan Bayraktar duyurdu: Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa Pakistan’a gidiyor
Bakan Bayraktar duyurdu: Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa Pakistan’a gidiyor
Pakistan Afganistan’a savaş ilan etti: Çok sayıda ölü var
Pakistan Afganistan’a savaş ilan etti: Çok sayıda ölü var
Kadir Yıldırım’dan Erdoğan’a Cumhurbaşkanı şampiyonluk sözü
Kadir Yıldırım’dan Erdoğan’a Cumhurbaşkanı şampiyonluk sözü
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına güvenlik uyarısı
Aslı Naz Atasoy’a Riyad’da büyük gurur
Aslı Naz Atasoy’a Riyad’da büyük gurur