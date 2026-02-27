Pakistan Afganistan’a savaş ilan etti: Çok sayıda ölü var

Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan’a savaş ilan etti. Pakistan ordusu, hava saldırılarında 274 Taliban savaşçısını öldürdüğünü ve 400’den fazla kişinin yaralandığını açıklarken, Afganistan yönetimi karşı saldırılarda 13 askerinin hayatını kaybettiğini ve 22’sinin yaralandığını bildirdi.

Abone ol

Pakistan, sınır bölgesinde artan çatışmaların ardından Afganistan'a savaş ilan etti. İki ülke arasındaki savaşta çok sayıda asker öldü.

PAKİSTAN: 274 TALİBAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan ordusu, Afganistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 12 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 27 askerin yaralandığını bildirdi.

The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, iki ülke arasındaki saldırılara yönelik basın açıklaması yaptı.

Chaudhry, Pakistan'ın düzenlediği hava saldırılarında Afganistan genelinde 22 noktadaki askeri hedeflerin vurulduğunu ve en az 83 mevzinin imha edildiğini söyledi.

Afganistan'ın saldırılarında 12 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini, 27 askerin yaralandığını belirten Chaudhry, ülkesinin düzenlediği saldırılarda "274 Taliban savaşçısının" öldürüldüğünü ve 400'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Geo News kanalının haberinde de Pakistan hükümetinin, ülke genelinde özel veya ticari insansız hava araçlarının uçuşlarını yasakladığı aktarıldı.

'SALDIRILARI MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI KULLANMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Öte yandan Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Afganistan yönetiminin "kışkırtıcı eylemlerine" yanıt olarak operasyonlar düzenlediği, bu kapsamda Afganistan tarafında "ağır kayıplar" verildiği ve bazı lojistik noktaların hedef alındığı savunuldu.

Açıklamada, "Pakistan'ın eylemleri, meşru müdafaa hakkı kapsamında, vatandaşlarının güvenliği ve bölgenin istikrarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Afgan topraklarında faaliyet gösterdiği iddia edilen silahlı gruplara karşı Afganistan yönetiminden önlem alması istenilen açıklamada, yeni saldırıların "ölçülü ve kararlı şekilde" karşılık bulacağı kaydedildi.

AFGANİSTAN: SAVAŞI BAŞLATAN PAKİSTAN'DIR

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 13 Afganistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve 22'sinin yaralandığını bildirdi.

Tolo News'in haberine göre Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki saldırıların son durumuna yönelik bilgilendirmede bulundu.

Mücahid, "Savaşın başlatıcısı Pakistan'dır" diyerek, Pakistan'ın "Afgan hava sahasını ihlal ettiğini" ve Celalabad ile Paktika bölgelerinde sivil hedefler dahil "yerleşim alanlarını bombalayıp son tırmanışlara" yol açtığını savundu.

Afganistan'ın karşı saldırılarını "meşru öz savunma" olarak nitelendiren Mücahid, Kabil tarafının "diyaloğu desteklemeye devam ettiğini" belirterek "Her zaman barışçıl bir çözümde ısrar ettik ve hala meselenin görüşmeler yoluyla çözülmesini istiyoruz." dedi.

AFGANİSTAN: 13 ASKERİMİZ ÖLDÜ

Mücahid, "Pakistan Talibanı (TTP) sorununun" Pakistan'ın iç meselesi olduğunu ve çatışmanın Taliban rejiminin Kabil'de iktidara dönüşünden önceye dayandığını belirterek, "Pakistan'ın eski iç sorununu Afganistan'a dayatması makul değil." diye konuştu.

Kabil yönetiminin "hiçbir ülkenin kontrolü altında olmadan" Pakistan ve Hindistan dahil komşu ülkelerle barışçıl ilişkiler kurmayı hedeflediğini kaydeden Mücahid, "Hindistan ile iyi ilişkilerimiz Pakistan'a karşı yönlendirilmiş değil." ifadesini kullandı.

Mücahid, dün geceden beri karşılıklı saldırılarda 19 Pakistan askeri karakolu ve iki karargahın ele geçirildiğini, bu saldırılarda "55 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve birkaçının da esir alındığını" öne sürdü.

Sözcü Mücahid, Pakistan ile karşılıklı düzenlenen saldırılarda 13 Afganistan askerinin yaşamını yitirdiğini ve 22'sinin yaralandığını bildirdi.