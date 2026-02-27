BIST 13.718
Gözaltına alınan şarkıcı Edis serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şarkıcı Edis serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında havaalanında gözaltına alınan şarkıcı Edis'in, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri ve ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenirken operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan isimler arasında İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu, Adem Kılıçcı, Murat Dalkılıç ve Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze yer aldı. 

EDİS YURT DIŞINDA 

Evlerinde bulunamayan bazı isimler için ise yakalama kararı çıkarıldı. 

Bu isimlerden biri de yurt dışında olduğu tespit edilen şarkıcı Edis Görgülü, oldu. 

HAVAALANINDAN GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Edis, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kan ve saç örneği alınan şarkıcı, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'GEREKEN NEYSE YAPMAYA HAZIRIM' DEMİŞTİ

Gözaltı kararının ardından sessizliğini bozan Edis, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım.

Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.

