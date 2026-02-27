BIST 13.718
İran seferleri iptal edildi iddiası! THY'den açıklama geldi

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medyada yayılan İran seferlerinin iptal edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve uçuşların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformlarında gündeme gelen İran seferlerinin iptal edildiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

THY'DEN İRAN AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Üstün, uçuş operasyonlarının planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bilgilendirmede bulunan Üstün, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

HERHANGİ BİR SEFER İPTALİMİZ YOKTUR

Uçuşların mevcut durumu hakkında detaylı bilgi veren Üstün, operasyonel süreçte bir değişiklik olmadığını vurguladı. Seferlerin aksamadan sürdürüldüğünün altını çizen Üstün, konuya "Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." sözleriyle işaret etti.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yolcuların ve kamuoyunun resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemesi gerektiğini belirterek, uçuş trafiğinin normal seyrinde ilerlediğini kaydetti. Üstün, operasyonların güncel planlamalar dahilinde kesintisiz süreceğini anlattı.

