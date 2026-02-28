Bakan Uraloğlu: 5G'de ilk sinyal 1 Nisan'da alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla 5G'de ilk sinyali alacaklarına dikkati çekerek, bu tarihi geçişin iletişimden sanayiye, eğitimden sağlığa, ekonomiden toplumsal hayata kadar her alanda köklü dönüşümün habercisi olduğunu dile getirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda TÜRKSAT AŞ'nin katkısıyla BTK Akademinin düzenlediği iftar programında haberleşme sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Haberleşme ve bilişim sektörünün en stratejik alanlardan biri olduğunu belirten Uraloğlu, bilgi teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik ve yüksek hızlı bağlantının ülkelerin ekonomik kalkınmasında, rekabet gücünde ve milli güvenliğinde hayati rol oynadığına dikkati çekti.

Uraloğlu, Türkiye olarak son çeyrek asırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapı hamleleriyle dijital dönüşümün küresel öncüsü olma yolunda kararlı adımlar atıldığını ifade etti.

Mobil iletişimin 1994'te başlayan serüveninin 1G, 2G, 3G ve 4.5G ile devam ettiğini hatırlatan Uraloğlu, 32 yılın ardından saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak 5G teknolojisine sayılı günler kalmasının gururunu ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla 5G'de ilk sinyali alacaklarına dikkati çekerek, bu tarihi geçişin iletişimden sanayiye, eğitimden sağlığa, ekonomiden toplumsal hayata kadar her alanda köklü dönüşümün habercisi olduğunu dile getirdi.

"Çocuklarımızı dijital dünyada da yalnız bırakmamalıyız"

Uraloğlu, Türkiye'nin son yıllarda bilgi teknolojileri alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ve fiber optik ağ altyapısının 657 bin kilometreye ulaştığını söyledi.

"Genişbant internet abone sayımız 98,2 milyona, mobil abone sayımız ise 100 milyona yaklaştı." diyen ​​​​​​​Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma trafiği gerçekleştiriyoruz, bu rakamlarla Avrupa'da ortalama 494 dakika mobil kullanım süresiyle lider konumdayız. Bu yıl sonuna kadar fiber ağ uzunluğumuzu yaklaşık 100 bin kilometre artırarak 750 bin kilometreye, genişbant abone sayımızı 106 milyonun üstüne, mobil abone sayımızı ise yaklaşık 102 milyona çıkarmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, dünyada 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının her gün interneti kullanarak geçirdiği zamanın yaklaşık 6,5 saat, Türkiye’de ise yaklaşık 7 saat olduğunu belirtti.

Sosyal medya platformlarında geçirilen vakte de dikkati çeken Uraloğlu, bu sürelerin boş bırakılamayacak kadar kritik alanı işaret ettiğini söyledi.

Uraloğlu, bu noktada herkesin interneti ve sosyal medya platformlarını bilinçli kullanmak ve dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmek zorunda olduğunu dile getirerek, "Ramazan ayının maneviyatını iliklerine kadar hissettiğimiz bugünlerde çocuklarımızı dijital dünyada da yalnız bırakmamalıyız. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te oruçla nefislerimizi terbiye ederken, gönüllerimizi Allah'ın rızasına açarken evlatlarımızın masum ruhlarını da aynı hassasiyetle korumak boynumuzun borcudur." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka gibi bir teknolojiyle çok daha gerçekçi hazırlanabilen içerikler karşısında bilinçli seçimler yapılmasının çocuklara öğretilmesi gerektiğine dikkati çeken Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli çalışılan çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindiğini söyledi.

Uraloğlu, ilerleyen günlerde kanun teklifinin Meclise sunulacağını belirterek, teklifle 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacağını, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabileceğini ve bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçileceğini anlattı.

Bu hususta internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını arttıracaklarını ve denetimleri daha da sıklaştıracaklarını belirten Uraloğlu, kamuoyu araştırmalarında da düzenlemelere desteğin yüzde 90'lara eriştiğini söyledi.

"Milli haberleşme ürünü kullanım yükümlülüğü getirdik"

Uraloğlu, uydu teknolojilerinin bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesi olduğunu, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın hizmete alındığını anlattı.

Şimdi de TÜRKSAT 7A için kolları sıvadıklarını belirten Uraloğlu, "Biliyoruz ki bir ülkenin haberleşme sistemleri ne kadar kapsayıcı, hızlı ve dirençliyse dijitalleşme kapasitesi de o ölçüde yüksektir. Bu anlayışla biz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yalnızca kara yolları, hava yolları, demir yolları ve limanlar inşa etmiyoruz, aynı zamanda 'bilgi otobanları' kuruyoruz." dedi.

Uraloğlu, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un rekabetiyle 16 Ekim 2025’te gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde edildiğini, 1 Nisan'da ilk sinyalin alınacağı 5G hizmetlerini iki yıl içinde Türkiye'nin her noktasında vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

5G ile iletişim hızının yaklaşık 10 kat artacağını, kesintisiz ve daha güvenilir haberleşme imkanının sağlanacağını belirten Uraloğlu, bu teknolojinin birçok alanda önemli gelişmeler de sağlayacağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, bu büyük dönüşümde en önemli önceliklerden birinin de teknolojinin sadece tüketildiği değil yerli ve milli imkanlarla üretildiği Türkiye vizyonu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"5G yetkilendirme ihalesinde işletmecilerimize yıllara göre artan şekilde yüzde 60'a varan oranlarda yerli malı belgeli ürün ve yüzde 30'a varan oranlarda milli haberleşme ürünü kullanım yükümlülüğü getirdik. Mobil özel şebekelerde de milli ürün zorunluluğu bulunuyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), 160'tan fazla firma ve 8 binden fazla çalışanıyla sektörümüzün rekabet gücünü artırmaktadır.

TÜBİTAK ve UDHAM destekleriyle 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' gibi çalışmalarla 5G çekirdek şebeke, baz istasyonu ve yazılımlar geliştirdik. Hasdal Akıllı Yol Projesi'nde yerli 5G çekirdek şebeke ve ULAK baz istasyonlarını başarıyla devreye aldık. Sizler, dijital yürüyüşün en ön saflarında yer alıyorsunuz.

TÜRKSAT'ın uydu ve kablo altyapısındaki katkıları, ULAK'ın milli baz istasyonları, GSM operatörlerimizin sahadaki yatırımları ve diğer tüm paydaşlarımızın çalışmaları, hepsi bir araya gelerek Türkiye'yi içinde bulunduğumuz bilişim çağında daha güçlü ve bağımsız kılacaktır."