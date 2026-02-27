BIST 13.718
DOLAR 43,93
EURO 51,95
ALTIN 7.435,91
HABER /  DÜNYA

Belçika’da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı

Belçika’da ameliyatta ses kontrollü yapay zeka asistanı kullanıldı

Belçika’nın Gent kentinde düzenlenen bir cerrahi etkinlikte, robotik ameliyat sırasında cerraha gerçek zamanlı destek sağlayan sesle kontrol edilen yapay zeka asistanı tanıtıldı.

Abone ol

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Belçika merkezli cerrahi eğitim merkezi Orsi Academy’nin yan kuruluşu Mantyx tarafından geliştirilen ve "AI co-pilot" olarak adlandırılan sistem, ameliyat sırasında farklı veri ve görüntüleri analiz ederek cerraha anlık bilgi sundu.

Sistem sayesinde cerrahlar, robotik cerrahi konsolundan ayrılmadan sesli komutlarla tıbbi görüntüleri açabiliyor, taramalar arasında gezinebiliyor ve ek bilgi talep edebiliyor. Sistem ayrıca işlemin bağlamını analiz ederek ilgili görüntüleri otomatik seçebiliyor.

Mantyx’te görevli Pieter De Backer, tüm bilgilerin bir araya getirilerek ameliyathanede anında erişilebilir hale getirildiğini belirtti.

De Backer, sistemin operasyonu analiz ederek cerrahın hangi aşamada olduğunu bildiğini ve buna göre ilgili bilgileri ekrana getirebildiğini ifade etti.

Haberde ayrıca yapay zekanın bir operasyonun kalan süresine ilişkin tahmin üretebildiği ve bunun ameliyathane planlamasına katkı sağlayabileceği kaydedildi.

AI co-pilot’un şu aşamada doğrudan tıbbi karar vermediği, cerraha destek sağlayan bir asistan olarak tasarlandığı belirtildi.

Sistemin daha geniş klinik kullanımının ise ek doğrulama ve sertifikasyon süreçlerine bağlı olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kacır: 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz
Bakan Kacır: 2 bin kilometre menzilli füzeler geliştiriyoruz
A Milli Takım, Sırbistan'ı yıktı geçti
A Milli Takım, Sırbistan'ı yıktı geçti
Hasan Öztürkmen’den CHP kurultayı davası açıklaması: Ciddi iddialar var
Hasan Öztürkmen’den CHP kurultayı davası açıklaması: Ciddi iddialar var
Emeklilere müjde! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Emeklilere müjde! Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama
Başakşehir, Konyaspor'u ikinci yarıda yıktı
Başakşehir, Konyaspor'u ikinci yarıda yıktı
İran seferleri iptal edildi iddiası! THY'den açıklama geldi
İran seferleri iptal edildi iddiası! THY'den açıklama geldi
Bakan Fidan: Yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz ve strateji kültürümüz var
Bakan Fidan: Yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz ve strateji kültürümüz var
Gözaltına alınan şarkıcı Edis serbest bırakıldı
Gözaltına alınan şarkıcı Edis serbest bırakıldı
Donald Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, İran nükleer silaha sahip olamaz
Donald Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, İran nükleer silaha sahip olamaz
Abdulkadir Uraloğlu: 15 yaş altının sosyal medyada zaman geçirmesini istemiyoruz
Abdulkadir Uraloğlu: 15 yaş altının sosyal medyada zaman geçirmesini istemiyoruz
Numan Kurtulmuş'tan İmralı'nın mesajı sonrası ilk açıklama
Numan Kurtulmuş'tan İmralı'nın mesajı sonrası ilk açıklama
Trabzonspor’dan Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet
Trabzonspor’dan Fatih Karagümrük karşısında net galibiyet