Genç oyuncu İbrahim Yıldız, hayatını kaybetti

Oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos’ta şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanmasının ardından yaklaşık altı aydır Kartal’daki bir hastanede tedavi görüyordu. 27 yaşındaki oyuncu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Oyuncu İbrahim Yıldız, 15 Ağustos günü Orta Mahalle Nur Sokak’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanmıştı.

27 yaşındaki oyuncu yaklaşık altı aydır Kartal’daki bir hastanede tedavi görüyordu. Genç oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZİYARETE GİTTİKLERİ HASTANEDE ACI HABERİ ALDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu akşam yakın arkadaşları Burak Can ve Caner Topçu, Yıldız’ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti. Ancak iki isim, hastaneye ulaştıkları anda genç oyuncunun vefat ettiği haberini aldı.

İbrahim Yıldız’ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.