Dünyadan 114 Kur'an-ı Kerim mushafı Büyük Çamlıca Camii'nde sergileniyor

"Altın Harfler: 114 Mushaf Tek Kelam" sergisi, Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu'nda ramazan ayında büyük ilgi çekiyor. Her biri yazıldığı dönemin estetik anlayışını yansıtan 44 farklı ülkeden 114 mushaf, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

"Altın Harfler: 114 Mushaf, Tek Kelam (Golden Letters: 114 Mushaf, One Word)" sergisi, İslam tarihinin farklı dönemlerinde yazılmış mushaflar üzerinden ayetler etrafında şekillenen kavramlarla ziyaretçileri manevi atmosferde yolculuğa çıkarıyor.

Serginin genel koordinatörü Abdullah Dide Şentürk, gönüllüsü olduğu "mynameislam" platformunun koleksiyonundaki eserlerin sergide izleyiciyle buluştuğunu söyledi.

Platform olarak yurt dışındaki yetim ve fakir çocuklar için şenlikler düzenlediklerini ve geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere Filistin temalı ürünler ürettiklerini belirten Şentürk, "Mushaf koleksiyonunu farklı ülkelere gittiğimiz için oralardan toparlamıştık. Sonrasında çok özel eserlerle de tamamlayınca aklımıza böyle bir fikir geldi. Kur'an'da 114 sure var. 114 mushafımız olsun, 114 kavramla ilişkilendirelim istedik." ifadelerini kullandı.

Şentürk, sergideki her mushafın birbirinden farklı olduğunu vurgulayarak, "Tema olarak 114 mushaf, 114 kavram ve 114 sure aslında. Sergideki her mushaf bir surede açık ve o sureyle alakalı önemli kavramımız var. Yani o surenin bize vermeye çalıştığı en önemli kavramı aldık ve onu sureyle de ilişkilendirerek mushafın önüne koyduk." diye konuştu.

"Bazı tabloları Gazze yararına satışa açtık"

Ziyaretçilerin hem sergiyi gezme hem de sergilenen eserlerdeki kavramlar üzerine sohbet edilen programlara katılma imkanı bulduklarını aktaran Şentürk, "Buraya geldiklerinde tabii ki öncelikle 114 tane birbirinden farklı mushaf görecekler. Türk, Osmanlı, İranlı hattatların, Arap ülkelerinden ve dünyanın değişik bölgesindeki hattatların eserleri var. Mesela Bosna hattı, Endülüs hattı, 10 ciltlik İstanbul mushafı. Bunların tamamını burada görme şansları var. Ayrıca bazı fermanlar, eski beratlar ve Gazze yararına satışa sunduğumuz hat tablolarımız var. Mushaflardan satışımız yok ama bazı tabloları Gazze yararına satışa açtık." diye konuştu.

Sergi hakkında

Barındırdığı nadir ve orijinal eserlerle de dikkati çeken sergide, 1698 yılında Hamburg'da Latince "Al Corani" adıyla basılmış mushaf Kur'an'ın Batı dünyasındaki erken dönem baskı tarihine ışık tutarken, deri kaplı, el yazması yaklaşık 140 yıllık Çad mushafı, farklı coğrafyalarda Kur'an yazım geleneğinin sürekliliğini gözler önüne seriyor.

İslam tarihinin en kıymetli emanetlerinden biri olarak kabul edilen ve Hz. Osman'a atfedilen Mushaf-ı Şerif de sergide görülebiliyor.