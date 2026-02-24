Sarı Zarflar ve Kurtuluş'un vizyon tarihleri açıklandı

Sarı Zarflar ve Kurtuluş filmlerinin vizyon takvimi netleşti. 76’ncı Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı kazanan iki yapım, mart ayında seyirciyle buluşacak. İlker Çatak imzalı “Sarı Zarflar” 27 Mart 2026’da, Emin Alper’in yönettiği “Kurtuluş” ise 6 Mart 2026’da sinemalarda gösterime girecek

Abone ol

Berlin’de ödülle dönen iki Türk filmi için geri sayım başladı. Festivalde en büyük ödül olan Altın Ayı’yı kazanan “Sarı Zarflar” ile Gümüş Ayı’nın sahibi “Kurtuluş”, 2026 mart ayında art arda vizyona girerek sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Berlin Film Festivali'ne Türkler damga vurdu: Altın Ayı İlker Çatak'ın, Gümüş Ayı Emin Alper'in oldu

Box Office Türkiye’nin aktardığına göre ‘Kurtuluş’ 6 Mart’ta ‘Sarı Zarflar’sa 27 Mart’ta vizyona girecek.

21 Şubat’ta yönetmen Wim Wenders’in başkanlık ettiği jüri, İlker Çatak’ın yönettiği ‘Sarı Zarflar’a Altın Ayı, Emin Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’aysa Gümüş Ayı vermişti.

Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı ‘Sarı Zarflar’, oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çiftin hikayesini anlatıyor.

Kurtuluş’ filmiyse korucu Hazeran aşireti ile yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler arasındaki toprak çatışmasını anlatıyor.

Alper’in yönettiği ‘Kurtuluş’un başrollerindeyse Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman ve Naz Göktan yer alıyor.