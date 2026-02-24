Akın Gürlek'e 1 hafta süre vermişti süre doldu Özgür Özel tek kelime etmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e mal varlığını açıklaması için çağrıda bulunarak verdiği bir haftalık süre bugün doldu. Özel'in partisinin grup toplantısında bu konuya değinmemesi dikkat çekti.

Kamuoyu, İBB davasının mimarı Akın Gürlek'i hedef alan Özgür Özel'in bugün yapacağı açıklamaya kilitlendi.

Gürlek'in malvarlığı açıklamalarıyla herkesi merak içinde bırakan Özel, beklenti çıtasını yükseltti.

Gözlerin çevrildiği grup toplantısında gündeme ilişkin çok sayıda konuya değinen Özel'in, Gürlek'e dair tek kelime etmemesi şaşırttı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek'in atanmasının ardından yaptığı ilk grup toplantısında, İBB'ye yönelik 19 Mart’ta başlayan yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Gürlek’e mal varlığını açıklaması çağrısında bulunmuştu.

Gürlek’in mal varlığının listesinin kendisinde olduğunu belirten Özel, “16 taşınmazdan telaşla 12’ye düştüler. Akın Bey’i basının karşısında mal varlığını açıklamaya davet ediyorum. Eğer açıklamazsa ben ada ada, pafta pafta, site site, daire daire açıklayacağım. Akın Bey, ‘118 milyona İstanbul’da satılan evi aldım ve şu maaşlarımı biriktirerek aldım’ diye izah edecek. Akın Bey onları açıklamazsa ben hem onları açıklayacağım hem RTÜK’teki bir polis memurunun üzerindeki taşınmazları hem Ankara’da, Çayyolu’ndaki bir avukat bürosunun taşınmazlarını, oradaki avukatların taşınmazlarını açıklayacağım” demişti.

Özel, “Türkiye siyaset tarihinin en izaha muhtaç konusunu, adaletin emanet edildiği Adalet Bakanı’ndan ve onu atayan Erdoğan’dan soruyorum. Hodri meydan. Süreniz bir haftadır.” ifadelerini kullanmıştı.