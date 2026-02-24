Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'bunlar başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katılarak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez." şeklinde konuştu. Dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'bunlar başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün Türkiye'nin mühendislik aklına bir kez daha şahitlik edeceğiz. Denizlerdeki güvenliğimizi artırıyoruz. Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz. Bu eserler Türkiye'nin savunma gücünü caydırıcılığını artıracak.

(HAVELSAN) Açılışını gerçekleştireceğimiz bu yatırımlar, savunma ekosistemimizin bütüncül kapasitesini ve tesirini artıracak stratejik hamlelerin devamıdır.

Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz.

Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

"Özellikle insansız teknolojilerde tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik"

Bir zamanlar yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20'ye indirdik. Güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Güçlü bir savunma mimarisi denizin derinliklerinden uzaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanı kapsamak mecburiyetindedir. Özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımlarla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.

Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var.

Artık 3T modelini yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden, dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var. Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'bunlar başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık. Öğrenilmiş çaresizliklerin girdabına kapılmadık. Bizi kendi seviyelerine çekmek isteyenlere kulak asmadık.

"Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse..."

Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez.

"Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yok! Tek derdimiz..."

Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir. Elimizi ve gerektiğinde gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz.

NATO'nun Almanya'da düzenlenen tatbikatında ordumuz, Bayraktar TB3 ve TCG ANADOLU gemimizle birlikte adeta destan yazdı.