Juventus maçı için dev prim! Dursun Özbek kesenin ağzını açtı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a konuk olacak. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Juventus deplasmanından turla dönülmesi halinde futbolculara 2 milyon euro prim verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta RAMS Park’ta 5-2’lik görkemli bir galibiyet alan Galatasaray, İtalya’da oynanacak rövanşta her türlü galibiyet ve beraberlikte son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşma öncesi prim kararı açıklandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi.

Juventus'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro play-off bonusu gelecek.

Okan Buruk'tan kritik uyarı

Takımını rehavet konusunda uyaran teknik direktör Okan Buruk'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek. Bu arada Torino'daki Allianz Stadium'da oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.